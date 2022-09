Packaging para pastelería y postres, en Punto Qpack Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El packaging ha evolucionado constantemente a lo largo de los últimos años, adaptándose a las demandas y necesidades del consumidor. Este se ha convertido en un elemento al que muchas compañías dedican presupuesto y tiempo, ya que permite mejorar la presentación del producto añadiendo detalles únicos de cada marca, a la vez que contribuye a la protección de los productos comercializados en el sector HORECA.

Punto Qpack se caracteriza por proporcionar a las empresas hosteleras la posibilidad de ofrecer sus productos de una forma diferente. Para ello, comercializa envases para pastelería y postres, así como también cajas para tartas, entre otras alternativas de alta calidad y seguras para servicios de delivery o take away.

Recipientes de cartón para negocios de pastelería Con más de 20 años de experiencia en la industria, Punto Qpack se ha distinguido por brindar soluciones ajustadas a las necesidades de sus clientes. Esta compañía ofrece empaquetados ideales para take away y delivery de dulces y pasteles. Cajas para tartas, galletas, helados y todo tipo de pasteles y dulces, son algunas de las alternativas más solicitadas y que además pueden ser personalizadas.

Los envases comercializados por la firma se caracterizan por su alta resistencia, protegiendo el producto durante el traslado. Además, algunas de las cajas se caracterizan por ser aptas para congelación, lo cual permite una mayor conservación de los productos.

Al ser una empresa comprometida con el medioambiente, Punto Qpack se ha centrado en ofrecer soluciones biodegradables y compostables, lo que, sumado a la calidad, hace de esta compañía una excelente opción para los negocios de hostelería que desean mejorar su packaging.

Importancia del packaging en la actualidad El packaging es considerado la primera toma de contacto que tiene el consumidor con una marca y, por ende, es una de las vías principales para transmitir la esencia de esta y causar una buena impresión, ya que se relaciona directamente con la imagen de una empresa. Entre los expertos de la hostelería, el packaging ha llegado a compararse con el emplatado de una comida, considerando el atractivo visual como parte del éxito.

Hoy en día, la mayoría de los clientes buscan conectar con la marca, de hecho, algunas investigaciones han revelado que al menos el 33 % de las personas que realizan una compra se deciden por una marca o producto debido al envoltorio. Esto demuestra que el packaging se ha convertido en una experiencia emocional que busca no solo cuidar el producto, sino también fidelizar al cliente. Es por esta razón que cada vez más negocios pertenecientes al sector HORECA dan relevancia a este elemento como una forma oportuna de marcar la diferencia en el sector.

En ese sentido, Punto Qpack es considerada una de las principales compañías en ofrecer opciones de packaging variadas para pastelerías, cafeterías y otros negocios gastronómicos.



