Los beneficios de un curso en blockchain con casos prácticos como el que ofrece Blockchain School for Management

Durante 2021, la búsqueda de trabajadores con la capacidad de desarrollar proyectos basados en la tecnología blockchain creció un 6.000 %. Además, según LinkedIn, la red social más utilizada por profesionales y empresas, el conocimiento en blockchain fue una de las habilidades más demandadas en el año 2020.

Ahora bien, para poder acceder a estas oportunidades laborales, es necesario contar con formación como la que es posible obtener en el curso de blockchain impartido por Blockchain School for Management. En el Máster en Blockchain Management que ofrece esta escuela, los alumnos no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también llevan a cabo prácticas que los preparan para acceder al mundo laboral.

El curso de blockchain de Blockchain School for Management Esta formación se imparte en dos modalidades distintas. Los alumnos que optan por la modalidad live streaming interactúan en directo con profesores a través de una plataforma de videoconferencia en horarios fijos. En cambio, los que necesitan horarios más flexibles pueden optar por la modalidad online. En este caso, las clases se publican en el campus virtual y las interacciones con los profesores pueden realizarse por correo electrónico.

De cualquiera de las dos maneras, una de las partes más importantes del curso está compuesta por sesiones prácticas durante las cuales los profesores presentan organizaciones y necesidades. El objetivo es que los alumnos propongan soluciones basadas en blockchain y puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación. De esta manera, es posible aprender a desarrollar un modelo de negocio, definir requisitos funcionales y planificar la implementación de soluciones.

Actualmente, la mayoría de recién titulados en programas de blockchain comprende la teoría y las principales aplicaciones de esta tecnología, pero no son capaces de diseñar soluciones para hacer frente a las exigencias de un caso real. En cambio, los alumnos del máster de Blockchain School for Management son formados para encajar la propuesta de valor que ofrece el blockchain en cualquier marco de necesidades.

Si bien no se requieren titulaciones previas, este curso está dirigido a perfiles de negocio con especial interés en la tecnología e innovación, project managers, directivos, consultores, ingenieros y distintos tipos de analistas.

Formación de por vida con Blockchain School for Management Como las tecnologías digitales evolucionan muy rápidamente, los alumnos de los másteres en blockchain de esta escuela tienen acceso a actualizaciones y novedades de manera indefinida. Además, Blockchain School for Management cuenta con un canal privado que conecta a los antiguos alumnos con docentes, empresas y especialistas, y también organiza eventos virtuales y presenciales para su comunidad.

Por último, esta institución cuenta con acuerdos con distintas empresas para ofrecer oportunidades laborales. Asimismo, los alumnos disponen de la posibilidad de realizar prácticas durante el curso o cuando finalizan.

De esta manera, el Máster en Blockchain Management de Blockchain School for Management prepara a los alumnos en todos los aspectos necesarios para adentrarse en un sector laboral con mucha demanda actual y que parece tener un futuro prometedor.



