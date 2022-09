Lyconet impulsa la educación para todos con su programa Child and Family Emprendedores de Hoy

27 de septiembre de 2022

Los niños son el futuro de la sociedad, pero no en todos los países reciben las mismas oportunidades. Tomando como base este punto de partida, Lyconet y myWorld pusieron en marcha en el 2008 la fundación Chill & Family, a través de la cual se ayuda a personas de regiones desfavorecidas a obtener la educación adecuada para mejorar sus condiciones de vida.

El principal propósito de esta organización es construir escuelas en regiones desfavorecidas social y económicamente. En la actualidad, Lyconet y myWorld tienen proyectos en más de 42 países.

Otro aspecto fundamental en el que Child and Family pone el foco es la mejora constante de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes con problemas económicos físicos o psíquicos.

Gracias a esta y otras iniciativas de la compañía, como el programa Greenfinity para el cuidado del medioambiente, las opiniones positivas de Lyconet no dejan de crecer. De hecho, la empresa austriaca recibió en el 2014 el certificado de calidad que la organización independiente Leitbetribe otorga a empresas comprometidas con la sociedad.

¿En qué consiste el programa Child and Family de Lyconet? Además de conseguir que millones de personas ahorren y ganen dinero gracias a su sistema de cashback, con este programa Lyconet y myWorld pretenden crear mejores oportunidades para el futuro de los niños a través de la educación.

Bajo el lema de “educación para todos”, Lyconet pone el foco en la educación para que las personas puedan ayudarse a sí mismas.

Para lograr este objetivo la compañía ha definido las siguientes líneas de trabajo:

Educación infantil e intervención en la primera infancia: en esta etapa todos los esfuerzos se concentran en el lenguaje, el movimiento, la música y el comportamiento social.

Educación escolar: construcción de escuelas, se renuevan las existentes y se aporta el material educativo necesario.

Educación de adultos: se ayuda a los adultos que nunca han tenido acceso a la escuela a que puedan estudiar y mejorar así sus condiciones laborales.

Promoción de igualdad de oportunidades: se ayuda a niños con necesidades a ser más independientes y a tener más oportunidades.

Ayuda inmediata ante catástrofes naturales: aunque Lyconet se plantea conseguir objetivos a largo plazo. En ocasiones especiales, como sequías intensas o tormentas, ha facilitado ayuda inmediata en la zona.

¿Cómo se financia el programa Child and Family? Las fuentes de financiación de esta organización benéfica se obtienen a través de donaciones y patrocinios de particulares o empresas.

Además, por cada compra que realiza el consumidor en la plataforma de myWorld se destina un porcentaje a Child & Family y a Greenfinity.

Gracias al programa Child & Family, muchos niños tendrán las herramientas necesarias para decidir por sí mismos su vida sin que el entorno en el que viven frene sus sueños.



