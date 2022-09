LICMAD un referente en la tramitación de licencias Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de septiembre de 2022, 10:14 h (CET)

LICMAD es una Entidad Colaboradora Urbanística (ECU) totalmente habilitada para la ejecución de actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa en el sector urbanístico municipal de Madrid, que está inscrita en el Registro de Entidades Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad de Madrid.

En LICMAD se dedican exclusivamente a la tramitación de Licencias de Actividades y Residencial en Madrid Capital. Su eficacia, la amplia experiencia y el alto porcentaje de éxitos, les ha convertido en un referente en la tramitación de licencias de actividad y así lo avalan todas las empresas y particulares con las que han trabajado. Con la dedicación y eficacia de sus técnicos en todas las áreas, consiguen la tramitación de las licencias en el menor tiempo posible.

Conseguir fácil y rápido la licencia de cualquier actividad es lo que más le preocupa al empresario, no quiere que después de hacer una importante inversión en recursos y personal, todo se ralentice e incluso se pare por la tramitación del expediente de licencia.

En LICMAD son conscientes de esta preocupación, por lo que se esfuerzan en que el proceso de tramitación sea muy breve y sobre todo en que el cliente, en todo momento, tenga muy claro los tiempos y el proceso de tramitación. En definitiva, la transparencia del proceso aportada por LICMAD consigue que no existan indefiniciones temporales que puedan perjudicar al empresario.

Su cartera de clientes abarca desde las grandes empresas, importantes estudios de arquitectura e ingeniería hasta el pequeño empresario, y en esto radica el éxito de LICMAD, ya que saben adaptarse a las necesidades y exigencias de cada cliente. En cuanto a los sectores, se podría decir que abarcan todos los que son susceptibles de necesitar una licencia, si bien las actividades comerciales y el sector hostelero son muy demandadas.

En el año 2009, año de implantación de este sistema, las licencias y los expedientes sin resolver en el Ayuntamiento de Madrid superan los 40.000 y, en este momento, con la incorporación de LICMAD al sistema, van prácticamente al día.

¿Y qué aspectos contribuyen a su excelencia?, no es producto más que de la dedicación, el esfuerzo y la ilusión con la que se acometen las funciones encomendadas

Sus arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros, con muchos años de experiencia, proyectando y desarrollando su actividad, son especialistas en la tramitación de licencias, estando perfectamente cualificados para guiar y resolver cualquier duda, a lo largo del procedimiento.

En LICMAD, la información es gratuita, tanto para el cliente como para los técnicos que así lo requieran. Lo más rápido y cómodo para el cliente es que solicite un presupuesto, para que conozca el precio con exactitud. LICMAD garantiza el precio más bajo por la tramitación de la licencia o Declaración Responsable, ya que siempre aplica los máximos descuentos legales permitidos.

En estos momentos en que el trabajo bien hecho, la dedicación, la constancia, la honestidad y el respeto por el tiempo de los demás parecen valores que no merece la pena defender, ya que otros al parecer más importantes pretender ocupar su lugar, LICMAD toma el compromiso de mantener lo que ahora se llama excelencia, pero que siempre ha sido responsabilidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.