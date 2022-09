Capenergy afirma que superar las consecuencias de un cáncer de próstata es posible Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de septiembre de 2022, 10:25 h (CET)

Una tecnología española ayuda a los varones a recuperarse de la incontinencia derivada de la intervención de la próstata en un mes.

La revista Laser´s in Medical Science publica un estudio en el que constata que los pacientes que han sufrido un cáncer de próstata pueden volver a tener una vida normal. Aunque ya es traumático tener que pasar por un diagnóstico como este, los pacientes que deben acceder a una resección de la próstata padecen como resultado unas consecuencias colaterales que reducen su calidad de vida. La incontinencia o la disfunción eréctil afectan negativamente su día a día.

«Es importante remarcar que el periodo posoperatorio de siete de estos diez voluntarios excedió el periodo de los 6 meses. Esto sugiere una respuesta clínica positiva a la técnica del tratamiento y no a una resolución espontánea que hubiera podido producirse en los cinco meses sucesivos al procedimiento quirúrgico», afirma la Dra. Sodré, que firma el estudio.

Este estudio, realizado en una muestra de 10 pacientes, constata que se resuelve totalmente la incontinencia urinaria en los varones a los que se les practicó una prostatectomía radical en un 40 % en poco más de un mes (6 semanas). También se evidencia que se produce una mejoría en un 90 % de los pacientes. Los varones tienen edades comprendidas entre los 57 y los 65 años. El tratamiento se realizó con una sesión semanal de aplicación endocavitaria de una tecnología médica española llamada C500 de la empresa Capenergy, que estimula la generación del colágeno, reduce la inflamación y elimina el dolor. Las sesiones de tratamiento son indoloras y no precisan ni de sedación ni de tiempo de recuperación, ya que se pueden realizar de forma ambulatoria.

La especialista Sodré continúa: «El tratamiento no ablativo endo-anal de RF ha demostrado una reducción de la pérdida de orina y de sensación de llenado de la vejiga en pacientes con Incontinencia Urinaria post-prostatectomía radical». Cuestionada por el grado de satisfacción, la fisioterapeuta comenta: «Además, han indicado estar satisfechos o muy satisfechos con el tratamiento innovador, a pesar de que no indicaron que hubiera habido un cambio significativo en su calidad de vida. Estos resultados son esperanzadores».



