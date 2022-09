FuelYourBrands ayuda a automatizar el proceso de creación y gestión de una campaña de microinfluencers Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, el marketing de influencers es una pieza fundamental en las estrategias de promoción y publicidad que desarrollan las marcas para hacerse conocer. Por este medio es posible ampliar el alcance de una empresa, generar más conversaciones en redes sociales, mejorar el branding y, por lo tanto, incrementar las ventas.

En particular, las estrategias que se basan en la colaboración con microinfluencers ofrecen nuevas posibilidades de marketing para empresas de todos los tamaños. Pero la gestión de estas campañas puede resultar muy tediosa, aspecto al que da solución la plataforma FuelYourBrands, en la que es posible automatizar el proceso de creación y gestión de una campaña. De esta manera, se reducen tanto los tiempos de implementación como los costes.

FuelYourBrands conecta a marcas con microinfluencers Dos años atrás, Jesica Alcalde, CEO de FuelYourBrands, decidió crear esta plataforma para facilitar el contacto y la colaboración entre microinfluencers y marcas. La idea surgió gracias a la experiencia de Jesica en el sector del marketing, donde antes de que existiera este recurso, era muy complejo gestionar este tipo de campañas. Esto se debía a que el proceso de contacto con los influencers, firma de contratos e implementación de las campañas consumía mucho tiempo.

En cambio, con FuelYourBrands es posible lanzar una campaña de marketing de influencers prácticamente al instante. Además, este es un servicio al que pueden acceder prácticamente todas las empresas.

En concreto, esta plataforma ofrece a sus clientes una comunidad de microinfluencers previamente segmentada por ubicación, edad, género, intereses y redes sociales. Además, las cuentas incluidas en FuelYourBrands han sido auditadas para cumplir con un mínimo de calidad con base en su engagement rate. De esta manera, es posible segmentar campañas por objetivos para conseguir resultados óptimos.

En FuelYourBrands, los microinfluencers se apuntan voluntariamente a las campañas mientras que las marcas, con todos los datos necesarios a disposición, efectúan la selección final.

Campañas transparentes con estadísticas en tiempo real La transparencia de los resultados de las campañas de microinfluencers en FuelYourBrands es absoluta. En este sentido, las métricas se suben de forma automática y en tiempo real, y además son descargables. Si pareciese que por automatizar todo el proceso, se puede perder el control de la campaña, la plataforma dispone de un chat para que los clientes puedan comunicarse con los microinfluencers seleccionados, y un account manager asignado para que pueda ayudarles con la gestión y resolver cualquier duda que pueda surgir.

Este servicio también resulta ideal para agencias que no tienen un departamento exclusivo para la implementación de este tipo de estrategias, ya que les permite ofrecer un servicio extra sin aumentar recursos y, por tanto, aumentar sus ingresos mensuales. Además, para usar esta plataforma no hace falta ser un experto, ya que solo hay que seguir los pasos que marca la plataforma para crear una campaña.

A través de FuelYourBrands es posible desarrollar campañas de marketing de microinfluencers que resultan accesibles para que empresas de todos los tamaños puedan aumentar su presencia en redes sociales y, por lo tanto, sus ventas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.