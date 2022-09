La mediación como método alternativo para solucionar problemas, según Ruiz Prieto Asesores Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En el siglo XX surgió la mediación civil, un mecanismo de resolución de conflictos que ha servido para descongestionar el sistema de justicia.

En este procedimiento, las partes en conflicto intentan voluntariamente llegar a un acuerdo resolutorio con la asistencia de un tercero que actúa de manera imparcial.

En España, el recurso de la mediación se regula a través de la Ley 5/2012 del 6 de julio. Este instrumento dice que la mediación en asuntos civiles y mercantiles es oportuna siempre y cuando no afecten derechos u obligaciones de las partes. Ha sido definida como una opción eficaz.

Las características de la mediación El 2022 ha sido definido en España como el año de la mediación debido a la entrada en vigencia de la Ley de Eficiencia Procesal. El instrumento hace énfasis en la mediación como alternativa previa en los asuntos civiles como una demanda de divorcio o una reclamación de índole mercantil.

Para el equipo profesional de Ruiz Prieto Asesores, la mediación reduce significativamente los costes de tiempo y dinero para las partes involucradas. Adicionalmente, permite una mejor comprensión del conflicto a resolver y de esta manera conseguir alternativas donde todos obtengan beneficios. Esto ocurre porque el mediador se asegura de que todas las partes expongan su punto de vista.

El bufete Ruiz Prieto Asesores explica que el mediador debe ser un tercero totalmente imparcial. Por esa razón, no puede actuar como abogado de alguna de las partes u ofrecer asesoramiento jurídico. Tampoco está facultado para juzgar o valorar las cuestiones que se discuten durante el proceso o decidir si hay un ganador o perdedor.

¿Cuáles son las diferencias entre la mediación y la negociación? Ruiz Prieto Asesores es un despacho de abogados y asesores ubicado en Sevilla con una amplia experiencia llevando casos en las diferentes ramas del derecho. Provee apoyo en las áreas fiscal y contable, consejería jurídica y asesoría laboral. Más recientemente, han incorporado a su portafolio los servicios de mediación civil y mercantil.

Destaca que la diferencia fundamental entre la mediación y negociación es que en la primera no hay un ganador o un perdedor. Las decisiones se toman a partir de que ambas partes queden conformes gracias a la conciliación de posturas. El encargado de lograr la conciliación es el mediador, mientras que el negociador está para representar a una de las partes en conflicto.

El director de esta oficina legal Enrique Ruiz Prieto explica que el mediador asiste a las partes para que analicen las opciones de acuerdos disponibles. Indica que, cuando esas partes alcanzan un convenio, este se explica detalladamente y luego se firma un escrito que puede ser legalmente vinculante. Este documento es lo que permite que los conflictos no tengan que llegar a un tribunal.



