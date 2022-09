¿Cuáles son los beneficios de sustituir el azúcar por el innovador edulcorante moreno zero de Dulcilight? Emprendedores de Hoy

La OMS y los especialistas en nutrición recomiendan reducir la cantidad de azúcar refinado en las dietas alimenticias, debido a los daños que produce el exceso de calorías en la salud de las personas.

La empresa Edulcodiet SL, situada en Tarragona, se ha convertido en una de las empresas más importantes del sector dedicado a la venta de productos para ayudar a las personas que deciden mantenerse en la línea de una sana alimentación. A partir de su innovación, la compañía ha dado origen a la marca Dulcilight, reconocida en el mercado por sus novedosos artículos como el edulcorante moreno zero, el edulcorante sucralosa y la estevia.

Los beneficios para la salud de sustituir el azúcar refinado por edulcorante moreno zero El edulcorante moreno zero de Dulcilight está elaborado a partir de azúcar de caña, lo que permite sustituir al azúcar refinado o el azucar moreno por una fórmula baja en calorías, sin renunciar al sabor natural. La ventaja de este alimento es que no es asimilado por el organismo como un carbohidrato. Por lo tanto, una dosis de 0,6 gramos endulza lo mismo que 2 cucharaditas de azúcar refinado, con una potencia superior.

100 gramos de edulcorante moreno zero equivalen a 1 kg de azúcar. Además, esta partícula está reforzada con fibra vegetal Guar. En cuanto a las distintas presentaciones del producto, los clientes pueden adquirir las cajas de 50, 100, 500 y 1.000 sobres o el edulcorante moreno zero en doypack granulado, fabricado especialmente para la preparación de postres.

El innovador edulcorante moreno zero de Dulcilight Como está fabricado con ingredientes de calidad y procesos naturales, este producto está considerado el único de su categoría. Por eso, el producto cuenta con la certificación NON GMO y está recomendado tanto para personas con diabetes como para veganos.

Por otra parte, la fibra vegetal Guar reduce la absorción de grasas y glucosa, con el beneficio de que aporta en la sensación de saciedad y en el favorecimiento del tránsito intestinal. Además, al disminuir la ingesta calórica, se optimiza el rendimiento físico, reduce la fatiga y disminuye los niveles de estrés y ansiedad.

Como resultado de contar con un sabor y calidad premium gourmet, el edulcorante moreno zero no produce mal sabor ni deja un gusto amargo en quien lo consume. También se puede combinar con otros alimentos, por lo que es posible utilizarlo como sustituto del azúcar en cualquier receta de repostería.

El edulcorante moreno zero de Dulcilight es una alternativa saludable y de gran sabor que puede ser utilizada por toda la familia en la preparación de alimentos bajos en calorías. Debido a los buenos resultados que presenta, la marca es muy reconocida dentro del mundo keto, ya que otorga productos ideales para los regímenes de alimentación cetogénica.



