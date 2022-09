Steel of Doom, el estudio de tatuajes retrato en Barcelona Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022

Uno de los modelos más complejos, pero a la vez más solicitados son los tatuajes retrato. Estos diseños permiten plasmar el rostro de una persona con el máximo de detalles implementando el realismo, y en Steel of Doom son especialistas en este tipo de arte.

El estudio de tatuajes en Barcelona cuenta con varios de los mejores tatuadores de la ciudad que ofrecen imágenes realistas en diversos tamaños.

Especializados en retrato Como su nombre lo indica, el retrato es un tipo de tatuaje que emula una imagen por medio de técnicas con tinta. Al exigir un resultado tan específico, el realismo aplicado a rostros es uno de los estilos más complejos. Para reproducir una fotografía, el tatuador realiza un contraste de luces, sombras y relieves de una forma específica que permite ejecutar una copia exacta. Además de las habilidades del artista, los pigmentos juegan un papel fundamental en el resultado final, puesto que los de alta calidad hacen que la imagen perdure intacta durante muchos años; en cambio, si se implementan tintas inadecuadas, el efecto será el contrario.

Uno de los retratos más solicitados en Steel of Doom son los familiares, puesto que es un arte que permite pintar de por vida la imagen de un ser querido. Para conseguir el parecido ideal, el especialista le ayuda a definir la mejor foto y zona, basándose en la postura de la persona en la imagen.

Estudio de tatuajes retratos en Barcelona Otro tipo de retrato popular, no solo en Barcelona, sino en todo el mundo, son los de actores de cine, series y los músicos. Se ejecutan por medio del realismo y se hacen para conmemorar un personaje que forma parte importante de la vida del lienzo. En estos, se añaden elementos relevantes en torno a las escenas con el máximo detalle para garantizar el parecido.

Si bien, son los más populares, los retratos también pueden ser de cualquier tipo de animales, tanto domésticos como salvajes, al igual que de rostros femeninos aleatorios con características estéticas.

Para el diseño de tatuajes, Steel of Doom cuenta con una gran variedad de artistas profesionales, en específico, Tony Black se especializa en retratos; además de ofrecer su arte en este tipo de proyectos, es el fundador del estudio.

Realizar tatuajes retrato es un arte que no pueden ejecutar todos los tatuadores, puesto que requiere conocimiento completo del dibujo y aplicación de técnicas para que la imagen tenga la profundidad adecuada. El estudio de tatuajes en Barcelona cuenta con una plataforma online en la que detallan sus diseños y contacto por medio de WhatssApp para solicitar una cita.



