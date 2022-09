Eactivos.com publica la venta de una nave industrial en Las Palmas de Gran Canaria valorada en más de un millón y medio de euros Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 11:10 h (CET)

El polígono industrial El Sedabal, a menos de 3 kilómetros del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, es el protagonista de la nueva operación disponible en la plataforma de subastas, Eactivos.com. El motivo es la publicación de una de sus naves industriales -actualmente en desuso- por la que cualquiera de los usuarios de la web puede pujar y cuyo valor asciende a más de un millón y medio de euros. Esta nave, construida en 1984, cuenta con más de 2.308 m² distribuidos en cuatro plantas de la calle Sao Paulo y con dos patios: uno posterior y otro en el lindero izquierdo.

La nave industrial dispone de un acceso rodado por rampa al sótano, dos puertas de acceso a muelles y un acceso peatonal. Su distribución en cuatro plantas es la siguiente: la planta bajo rasante tiene su acceso desde el exterior a través de una rampa y se destina prácticamente en su totalidad a almacén y garaje. Asimismo, dispone de un montacargas. En cuanto a la planta baja, tiene una oficina de control y dos accesos desde el exterior que desembocan en muelles de carga y descarga. La entreplanta, en la que se ha llevado a cabo una ampliación, y la planta alta ocupan la mitad del edificio y están destinadas prácticamente en su totalidad a oficinas.

¿Cómo puedo pujar por este activo? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc.

Es importante contar con un número de teléfono válido, ya que recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En el caso de esta nave industrial, no será requisito de obligado cumplimiento el ingreso previo de un depósito.

Eactivos.com, una web confiable con una amplia trayectoria en el sector La plataforma de subastas online, Eactivos.com, nació en 2009 de la mano de Activos Concursales SL, una entidad especializada en liquidaciones concursales. A través de este software, Eactivos.com ha gestionado más de 15.000 operaciones de compraventa de activos procedentes de concurso de acreedores y se ha convertido en la única plataforma a nivel nacional que centraliza toda la gestión necesaria a la administración concursal y juzgados mercantiles. Asimismo, sus datos, certificados a través de la oficina de justificación de la difusión, OJD, demuestran que no paran de crecer: solo durante 2021, Eactivos.com recibió más de 3 millones de visitas por parte de más de 240.000 usuarios. Esta entidad especializada cuenta con delegaciones operativas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Aragón, Galicia, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares e Islas Canarias donde poder atender y acompañar de manera eficiente a usuarios finales y a Administradores Concursales.

Se puede encontrar más información en la página web de eactivos.com.



