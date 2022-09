Los perfiles tecnológicos en Ciberseguridad serán los de mayor demanda en el futuro Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 13:21 h (CET)

La formación en ciberseguridad es cada vez más demandada en España y en todo el mundo.

La razón es que diariamente las empresas se enfrentan a ataques a sus sistemas informáticos, por lo que contar con especialistas en el área es imprescindible. También hay otros perfiles tecnológicos muy buscados por compañías de diferentes actividades económicas, ya que prácticamente todas se han moldeado a la digitalización, y si no cuentan con expertos en la materia no podrían mantenerse en el mercado.

Por todo lo mencionado, hoy en día, existen lugares que ofrecen una enseñanza de calidad, como por ejemplo el Instituto Inertia de Sistemas y Software Avanzado (INTECSSA), que ofrece sus servicios de consultoría y formación de calidad en tecnología a nivel internacional.

La importancia de la ciberseguridad en INTECSSA INTECSSA es uno de los institutos de referencia en España que ofrece formación en ciberseguridad adaptada a diferentes necesidades y requerimientos. Actualmente, dispone de diferentes programas de estudio que pueden ser de gran ayuda para las personas y empresas que quieran desempeñarse con destreza en esta área tan compleja.

Por un lado, ponen a disposición el Máster Executive en Ciberseguridad y Estrategia Corporativa con big data, el cual permite, entre otras cosas, conocer los elementos y agentes que intervienen en la protección del hardware, software y redes de una empresa frente a los ataques cibernéticos. También está el Máster Executive en Ciberseguridad Corporativa y Hacking Ético que, según el propio instituto, es la opción para afianzar y consolidar una carrera profesional en el ámbito de la Ciberseguridad Corporativa.

La metodología de formación de ambos másteres es personalizada (Live Learning) con clases en directo y Streaming por parte de los profesores con base en los conocimientos previos y tiempo de estudio disponible por el alumno. Son programas executives orientados a un ámbito profesional con una impartición práctica, simulando situaciones lo más reales posibles de Ciberseguridad Corporativa con las técnicas utilizadas hoy en día, tanto de Ciberdefensa, Ciberataque e Ingeniería Social.

Los interesados en conocer más detalles acerca de los programas de aprendizaje pueden acceder a la página web de INTECSSA, donde dejan a disposición de los usuarios información relevante y de interés. Cabe destacar que en este lugar no solo ofrecen programas de formación relacionados con la ciberseguridad, sino también formación en backend developer, inteligencia artificial, bases de datos, machine, metodologías ágiles y transformación digital.

Los beneficios de formarse en el área tecnológica Son muchas las ventajas de formarse en el área tecnológica. Principalmente, permite a los profesionales conseguir empleo de forma rápida en empresas de diferentes sectores, ya que casi todas, por no generalizar, operan con métodos y sistemas tecnológicos.

Otro de los beneficios de tener un perfil tecnológico es que las compañías ofrecen sueldos competitivos. Además, quienes así lo prefieran, pueden trabajar por su propia cuenta y ponerle precio a su trabajo. En conclusión, la tecnología está dominando al mundo, lo que significa que los expertos en la materia serán cada vez más solicitados a medida que vaya pasando el tiempo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.