Generar ventas e incrementar el tráfico cualificado con Affilired

lunes, 19 de septiembre de 2022, 12:03 h (CET)

Generar ventas es el objetivo principal de tiendas o negocios digitales de todos los sectores. Para lograr esta meta, las empresas emplean distintas estrategias de marketing.

Según los especialistas de la agencia Affilired, una de las claves consiste en conseguir tráfico cualificado, que es el que tiene más probabilidades de producir conversiones.

El tráfico cualificado comprende a aquellos visitantes de un sitio web que ya conocen la marca o que, por sus características demográficas, están dentro del público objetivo. Una herramienta eficaz para direccionar a este tipo de clientes hacia un negocio digital son las campañas de SEM, que además permiten aumentar el conocimiento de una marca.

Affilired solo paga comisiones por cada venta generada Las campañas de SEM permiten a las empresas conseguir un mejor posicionamiento en buscadores y disfrutar de un flujo mayor de tráfico cualificado. En particular, las que diseña la agencia de marketing digital Affilired apuntan a conseguir este objetivo a nivel internacional y generar ventas en tiempo récord.

El método de trabajo de esta empresa se centra en los resultados. De esta manera, los clientes solo pagan comisiones acordadas previamente por las ventas adicionales que generan las estrategias desplegadas por la agencia que, a su vez, se encarga de la inversión necesaria.

Por lo general, las acciones de SEM de Affilired se orientan a ampliar los mercados y a conseguir clientes de distintos orígenes. Para conseguirlo, las campañas se realizan en el idioma de los clientes potenciales. Además, no solo se centran en Google, sino también en buscadores como Bing, Yahoo, Pesquisa, Baidu o Yandex, que son los más utilizados en otros países.

Soluciones on site para que el tráfico cualificado consigue generar ventas Una vez que un sitio web se ha posicionado y dispone de un mayor tráfico de clientes potenciales, es posible implementar estrategias adicionales para mejorar los índices de conversión. En este sentido, los profesionales de Affiliate aplican distintas soluciones on site para incrementar el número de clientes.

Por medio de estas acciones es posible recuperar buena parte de los usuarios que abandonan los carritos de venta. Por ejemplo, una tienda digital puede reconectar con sus clientes potenciales mediante una campaña de email remarketing y acercar ofertas que resulten irresistibles. Otra posibilidad es desplegar overlays para producir ofertas personalizadas cuando los visitantes muestran signos de abandonar el sitio sin comprar.

Affilired también utiliza comparadores de precios para demostrar que sus clientes ofrecen los mejores que es posible conseguir online. Todas estas estrategias pueden activarse al mismo tiempo o por separado.

La agencia de marketing digital Affilired dispone de distintas soluciones para conseguir tráfico cualificado y optimizar las características de una tienda o emprendimiento web. De esta manera, es posible generar ventas y conseguir el crecimiento de un negocio digital.



