¿Cómo mantener una Katana?, por Katanamart

La katanaes probablemente el objeto más representativo de las artes marciales japonesas.

Se trata de un sable de un solo filo y curvado que es muy parecido a una espada. Un arma blanca que según los expertos de la tienda online Katanamart, requiere de un cuidado muy meticuloso.

Katanamart es un e-commerce que se concretó en el año 2012 con el apoyo de la marca YariNoHanzo. El propósito de la firma es la de ofrecer implementos y accesorios de la cultura japonesa y la práctica de artes marciales de primera calidad. Hoy venden espadas, bokken, yari y uniformes.

Las espadas japonesas o katanas La katana o espada japonesa forma parte de los productos más vendidos de Katanamart a una clientela fiel de más de 50.000 personas. Estos productos de confección artesanal los venden en modelos Básic, Practical, Damasco, Performance, Special, Superior y Shogun. La comercialización de estas armas y sus accesorios les ha obligado a convertirse en expertos.

Alessandro Pizzo y Francesco Buffini son los CEO de la firma y explican que uno de los aspectos más importantes es el mantenimiento. Aseguran que, como se trata de una hoja en acero de carbono, lo fundamental es evitar la oxidación. Con este fin, es necesario desmontarla de su empuñadura y esparcir un polvo proveniente de la piedra usada en la última pulida.

Después se retira ese polvo con papel de arroz y posteriormente se le unta aceite choji para formar una película que le protegerá de la humedad. Tanto Pizzo como Buffini recomiendan este tipo de lubricación cada 6 meses, a menos que el arma sea usada. En el caso de utilizarla y ponerla en contacto con algo, es necesario repetir la ungida de aceite.

El kit de mantenimiento de Katanamart Una de las soluciones más prácticas que ofrece la tienda Katanamart es el kit para mantenimiento de estas piezas milenarias. Empacado en una práctica funda de nylon, el equipo está integrado por productos como uchiko, que es un polvo especial para pulir la hoja. También viene con un mekuyinuki que es un martillo de latón y 2 mekugi, que son elementos de bambú que se usan para aplicar el polvo.

Adicionalmente, el kit viene equipado con choji, que es un aceite específicamente producido para el mantenimiento de katanas; papel y una pieza de tela. Esta selección de productos se basa en los conocimientos ancestrales sobre el mantenimiento de katanas. Los portavoces de Katanamart aseguran que su efectividad está garantizada.

Cuando la hoja empieza a oxidarse Si a la hoja no se le presta el mantenimiento adecuado, es casi seguro que se oxidará. Este problema se puede presentar en dos formas dependiendo de la exposición a la humedad. La primera son puntos de oxidación activa, que tienen un color rojizo y si no se combaten se extienden y dañan irremediablemente la hoja. Los puntos de oxidación fijos son manchas negras que no avanzan, pero que afectan el aspecto pulido óptimo que debe tener la katana.