RN tu Solución Hipotecaria explica qué papel juega la TAE en los costes de una hipoteca

El sueño de adquirir una propia vivienda es posible con la financiación hipotecaria. No obstante, al solicitarlo, es relevante prestar atención a ciertos elementos del crédito que se mencionan regularmente, pero no siempre se conocen a fondo.

Uno de estos es la TAE de la hipoteca, un índice que se calcula a partir de varios aspectos. Como señala RN tu Solución Hipotecaria, este indicador puede ser determinante según los pagos de la hipoteca, por lo que, al momento de solicitarla, es necesario conocer a fondo este concepto.

¿Por qué es importante la TAE en los costes del financiamiento hipotecario? La Tasa Anual Equivalente o TAE es un indicador que ayuda a determinar el precio total de una hipoteca. Su cálculo implica la consideración de varios factores. En primer lugar, los intereses del crédito que deberá pagar el solicitante. También se debe tener en cuenta el valor de las comisiones, los seguros, los servicios asociados y otros gastos generados por la entrega del financiamiento, excepto por los relacionados con la gestión del notario.

Aunque no es el único parámetro a considerar, la TAE de una hipoteca ofrece un panorama amplio sobre el coste, ya que incluye gastos y servicios únicos, como la Tasa de Interés Nominal o TIN. Esta corresponde al porcentaje de rédito que se paga a la institución financiera, pero no contempla comisiones ni servicios asociados al financiamiento y no se calcula de forma anual, sino de forma fija o variable, según el tipo de hipoteca.

Evaluar el valor del financiamiento hipotecario con asistencia especializada La TAE, gracias a sus características, representa un parámetro revelador, que ayuda a contrastar los costos totales de la hipoteca con la capacidad de pago del solicitante. Sin embargo, para ello se debe tomar en cuenta varios otros elementos, como los plazos de pago, el ahorro inicial del prestatario, su nivel de ingresos netos e incluso las penalizaciones por amortización anticipada de capital, tanto parciales como cuando se busca el pago total de la hipoteca.

La asistencia de RN tu Solución Hipotecaria representa una guía fundamental en estos casos para analizar y aclarar cualquier duda sobre este financiamiento. Gracias a los más de 20 años de experiencia, la compañía cuenta con muchos conocimientos acerca del sector, así como una estrecha relación con entidades bancarias estatales, quienes representan una de las principales fuentes de financiamiento hipotecario en España.

Estos recursos y presencia en el sector les permiten actuar con rapidez y eficacia al evaluar, gestionar o tramitar un crédito hipotecario. Además, se encargan de cualquier imprevisto durante estos procesos para garantizar el éxito en la solicitud de la hipoteca.