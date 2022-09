El guitarrista de James Bond, El Amir, participa en Fimucité 2022

Amir John Haddad, conocido como El Amir, ha sido invitado a formar parte del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, el Fimucité 2022, con dos conciertos el 23 y 24 de septiembre en el Auditorio de Tenerife.

Como guitarrista solista, interpretará algunas de las bandas sonoras más famosas junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la batuta del reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro, director de Fimucité. También compartirá escenario junto a renombrados compositores como Vince DiCola (Transformers: The Movie), Brad Fiedel (Terminator y Terminator 2: Judgement Day), Ben Watkins de Juno Reactor (Matrix Reloaded), con el que colabora desde hace 10 años en conciertos en directo, y Marcin Przybylowicz (Cyberpunk 2077).

Un guitarrista muy versátil A día de hoy, El Amir es uno de los concertistas top de guitarra flamenca de su generación y uno de los guitarristas flamencos más versátiles del panorama musical español e internacional.

Toca varios instrumentos de cuerda con gran virtuosismo, cosa que le permite interpretar varios estilos de música en los que se mueve con soltura, como el flamenco, música árabe, folklore mediterráneo, World Music, rock, funk, música electrónica, música clásica, fusión, música hindú, etc.

Ha girado, colaborado, grabado y actuado con grupos y artistas como Hans Zimmer, Radio Tarifa, Stanley Clarke, Marcus Miller, Chambao, Guy Laliberté (Cirque du Soleil), Rory Kaplan (Michael Jackson, Chick Corea), Rozalén, Eliades Ochoa, Carles Benavent, Juno Reactor, Shankar Mahadevan, Kroke (Steven Spielberg), Lisa Gerrard (Dead Can Dance), Peter Murphy (Bauhaus), Orquesta Sinfónica de Viena RSO, Jorge Pardo, Carmen París, Pasión Vega, Joaquín Sabina, María Dolores Pradera, Navajita Plateá, Raimundo Amador, O’Funkillo, Enrique de Melchor, Antonio Canales, Arcángel, Miguel Poveda, Diego El Cigala, José Mercé, Estrella Morente, etc.

Es un artista virtuoso, multiinstrumentista y multiétnico, compositor, arreglista, productor, director musical y maestro.

Su participación en el cine El Amir ha grabado en varias bandas sonoras de películas de Hollywood dirigidas por Hans Zimmer, como James Bond 007: No Time to Die; The Rhythm Section, con Jude Law; Baby Boss II; Bob Esponja, y, en España, La Novia y La Lista de los Deseos. Además, ha participado en documentales y obras de teatro.

Ha sido guitarrista solista en las giras del reconocido compositor de bandas sonoras de Hollywood Hans Zimmer, en su espectáculo The World of Hans Zimmer, durante 2018, 2019 y 2020. Por estos motivos, le han invitado a participar en el reconocido festival de cine y música Fimucité 2022.

Por otro lado, El Amir ha estado nominado a los Latin Grammy por sus grabaciones en los discos de Radio Tarifa (2004) y Chambao (2012), y ha ganado dos Global Music Award, en 2019 por Snow Owl y en 2020 con su canción Andalucía.