Jamón ibérico y gamba blanca a domicilio, los dos productos gourmet de Bocados de Huelva que no pueden faltar en la mesa estas Navidades

viernes, 16 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los pedidos de gamba blanca a domicilio comenzarán a aumentar a partir de ahora, en consecuencia a la llegada de la temporada de Navidad.

Esta es una época del año en la que este crustáceo es uno de los grandes protagonistas en las mesas de las familias en España por su inigualable sabor y por su versatilidad, al poderse preparar de muchas formas dependiendo de cada gusto.

Cuando se trata de adquirir este producto, es importante buscar establecimientos de venta que garanticen su calidad. En ese sentido, uno de los sitios de referencia es la tienda online Bocados de Huelva, la cual ofrece a sus clientes una excelente relación calidad-precio. Además, en este comercio también se pueden encontrar los más suculentos jamones ibéricos, imprescindibles en la época de las comidas familiares navideñas.

Comprar gamba blanca a domicilio en Bocados de Huelva El método de compra online resulta muy práctico para los clientes, sobre todo en diciembre, dado que es una época en la que hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo, preparar los platos que se servirán en Navidad y Fin de Año. Por tal razón, Bocados de Huelva pone a disposición gamba blanca a domicilio para los amantes de este tipo de marisco.

La gamba blanca que comercializa la mencionada empresa es de óptima calidad, pues es 100 % fresca y perfecta para preparar un sinfín de recetas típicas del último mes del año. Algunos las prefieren cocidas, otros a la plancha, en ensaladillas, en arroz o al ajillo. También hay quienes las utilizan para hacer fideuá, croquetas, buñuelos, entre muchas otras propuestas culinarias para disfrutar en familia.

Algunos clientes se preguntan en qué presentación comprar las gambas. Es decir, si en tamaño mediano, grande o extra grande. Para despejar las dudas, desde la tienda ofrecen información al respecto sobre cada uno de sus productos. Asimismo, atienden a los clientes vía WhatsApp de una forma personalizada y cercana.

Comprar jamón ibérico de la mejor calidad para las cenas de Navidad en Bocados de Huelva En España, otro de los ingredientes que no puede faltar en Navidad es el jamón ibérico. Con este se elaboran una gran variedad de entrantes, platos principales y hasta postres.

Entre las opciones disponibles en el comercio online destacan los jamones ibéricos de bellota e ibéricos de cebo de campo, paletas, lomito de presa ibérica, chorizo y salchichón ibérico, entre otras alternativas. Por otra parte, otro aspecto importante a destacar es que la compañía ofrecerá una promoción desde este mes de septiembre y es que, si una empresa contrata la cesta de navidad de Bocados de Huelva, el empleado que haya recomendado los productos recibirá de forma gratis una paleta ibérica.

Adicionalmente, desde la plataforma, los usuarios pueden encontrar una gran diversidad de recetas para preparar las gambas blancas y el jamón ibérico y deleitar así a todos los comensales invitados con una comida o cena de Navidad que no olvidarán nunca.



