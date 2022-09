Productos de la agricultura ecológica de AYDOAGUA Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El uso frecuente de productos químicos y elementos perjudiciales para la vida natural por parte de la industria tradicional ha provocado innumerables daños al medioambiente. Tanto estos como las malas prácticas se mantienen en diversos puntos del planeta, aunque otras compañías y entidades buscan contrarrestar esto, cooperando para sustituir la industria tradicional por una industria ecológica y sostenible.

Empresa como AYDOAGUA, que cuenta con especialistas en la generación de un estilo de vida más saludable y sostenible, quienes se dedican a la venta de productos de cultivo ecológico para tierra o agua en hidroponía.

Estos componentes de los productos provienen de cultivo ecológico generado por la empresa, el cual no afecta en absoluto y sostiene reforzando a la vida animal o natural en general.

Además, dichos componentes han sido seleccionados tras un estudio exhaustivo, para lograr aportar al usuario colaborador los mayores beneficios posibles hacia un estilo de vida más coherente con el ecosistema.

Un mundo más saludable, impulsado por productos ecológicos AYDOAGUA se ha posicionado como una compañía importante en la innovación biomimética, producción y venta de productos ecológicos naturales para preservar la salud y proteger el medioambiente.

Un ejemplo de ello es su línea de cosméticos naturales, ecológicos y vegancuyos productos están compuestos por ingredientes vegetales con diferentes aceites extra de primera presión en frío y son altamente eficaces para todo tipo de pieles y afecciones.

De igual manera, AYDOAGUA cuenta con artículos superionizados de agua manantial anionizada AyDo que regeneran las células y liberan al cuerpo de toxinas, ya que reciclan las cadenas moleculares, convirtiéndolo en proteína de fácil metabolización corporal.

Por este motivo, la empresa Lovemark AYDOAGUA ha creado soluciones prácticas e interesantes para la salud como el external spray o gel botiquín, artículos para limpieza, tratamientos de agua, productos para piscinas, estanques, cuidado de mascotas y acuarios o acuicultura, con sistema de acuaponía combinable de peces y cultivos.

Productos de agricultura ecológica en nutriente orgánico para la agricultura regenerativa La empresa natural ecofriendly AYDOAGUA también ofrece en su catálogo empresarial productos sostenibles de agricultura e hidroponía natural.

Entre los que despunta en la agricultura, el Nutriente de plantas y suelo ecológico Plant & Soil Nourisher, que es un abono fertilizante líquido con enzimas catalizadoras sistemáticas que favorece la biodisponibilidad de nutrientes en las plantas y suelo, para una abundante renovación, ayudando al desarrollo con calidad.

Las enzimas del Nourisher AyDo actúan como catalizadores para lograr el equilibrio bioquímico intracelular en la planta y aceleran la síntesis de proteínas debido a sus estructuras de aminoácidos, logrando acelerar el desarrollo de raíces, tallos, hojas y frutos.

Es un fertilizante multiusos para el hogar o granjas a gran escala, completamente natural y respetuoso con el medioambiente.

Mantiene la promesa el nutriente de plantas natural que al aumentar el sistema inmunitario, es capaz de proteger del frío en las inclemencias climáticas como «anticongelante vegetativo natural», o a la inversa como protector a la deshidratación en la vegetación porque el agua es algo esencial para todos sin excepción.

Es decir, afirman que en la recurrente aplicación del fertilizante AyDo además de alimentar su medio corrigiendo las plagas, protege la vida vegetal del extremo cambio climático que cada vez es más frecuente.

Con el nutriente fertilizante para riego de hogar se necesita 1 mililitro por 3 litros de agua.

AYDOAGUA dispone de varios formatos para fincas agrícolas en líquido concentrado natural, donde cada litro es para 3.000 litros de agua en 1.000 metros cuadrados.

También actúa promoviendo la autorregulación de la gestión orgánica en la seguridad alimentaria, como a la resiliencia al permitir recuperar el ecosistema agrícola a su estado original, al descontaminar el suelo del cultivo de esa toxicidad de los agrotóxicos y plaguicidas y ofrecer ayuda a las polinizadoras como las abejas.

¿Cómo reaprovechar el agua subterránea de los cultivos sin nitratos para reabastecerse de las aguas de las escorrentías de los torrentes y acuíferos?

El agua es una de las fuentes de vida principales del planeta, y sin agua, no hay vida.

Mientras que el fertilizante ecológico AyDo permite consolidar las cepas bacterianas autóctonas y beneficiosas propias del cultivo, sin alterar la biodiversidad.

En la necesidad imperante actual, AYDOAGUA se posiciona a favor de la agricultura regenerativa y el manejo de los cultivos comestibles como su sinergia, donde ofrece la descontaminación del suelo, al aportar los nutrientes simbióticos para la tierra, además de reequilibrar las distintas plagas de la vegetación con el Mejorador de plantas y tierras Plant & Soil Improver.

El Antiplagas ecológico, al ser líquido natural en concentrado, cada litro es para 200 litros de agua en 1.000 metros cuadrados. Para jardín serían 5 mililitros de su antiplagas por cada litro de agua.

Ambos son soluciones agrícolas saludables, no son peligrosos, tampoco tóxicos y son igual de eficientes. Expanden los suelos, restaurándolos de la compactación por la sequedad, haciéndolos nuevamente porosos, en definitiva, estos líquidos restauran al completo los suelos del proceso degenerativo.

Aplican el principio de que la ecología es económica y que la economía es ecológica con soluciones reales.

Con la reflexión que todo este desequilibrio que se enfrenta suele ser debido; por el continuado castigo del suelo por los monocultivos, presencia de agrotóxicos y sustancias dañinas, que se unen a la alteración del calentamiento global que provoca cambios en la productividad de muchas especies de flora.

Estos cambios, visibles en los diferentes parámetros climáticos y en el aumento de la concentración atmosférica de los gases invernadero, como la escasa gestión de agua de lluvia y pocos nutrientes en la tierra, hacen que influyan perjudicando a la fotosíntesis sobre el desarrollo de toda la vegetación.

Los beneficios de usar productos de agricultura ecológica El cultivo ecológico AyDo, a diferencia del artificial, ofrece mayores nutrientes al cuerpo humano porque está influido por un suelo fértil, reforzando al cultivo de las inclemencias climáticas extremas, y permitiendo que se desarrollen con su clorofila a un ritmo natural perfecto.

Esto es de gran beneficio para aquellos que buscan consumir productos más nutritivos, saludables y libres de cualquier químico o aditivo.

Además, la compra frecuente de productos naturales y sostenibles impulsa a las empresas a continuar desarrollándolos, lo que se traduce como un apoyo al medioambiente.

En la actualidad, este apoyo es muy importante para la salud en general, ya que la contaminación ambiental es una de las principales potenciadoras de infecciones respiratorias y cardíacas, accidentes cerebrovasculares, entre otros.

En AYDOAGUA hay una serie de productos orgánicos disponibles que han sido desarrollados por expertos en el área para brindar resultados eficientes en calidad, economía y bienestar.

Estos artículos orgánicos impulsan la economía local en el país, ayudan a promover la protección del entorno animal y representan un coste menor a los fabricados por la industria tradicional.

AYDOAGUA es una empresa comprometida con el medioambiente y la generación de una vida sana en todo el planeta.

Su equipo de profesionales AyDo World Projects está compuesto por expertos en producciones biodegradables, bio-botánicas y sostenibles para la sociedad, como en el estudio para adaptar sus formulaciones especiales, en diferentes escenarios para lograr la perfecta armonía de la naturaleza sin comprometer nuestro futuro, en la aplicación de la ciencia biomimética de la energía del agua.

Consejos AYDOAGUA para la reforestación Desde las bolitas de tierra con semillas autóctonas alimenticias llamadas nendo dango, que se esparcen por la superficie del terreno. Adecuado para organizar cuadrillas en las áreas quemadas de los bosques.

Hasta si se come fruta, guardar los granos o semillas, lavar y secar, para dispersarlos en caminos, andando, en bici o desde la ventanilla del coche, en lugares donde no haya árboles o en tierra quemada por los incendios forestales.

Estas prácticas han existido durante siglos en los países asiáticos y en la Europa olvidada, donde al caminar por el bosque o laderas de montañas alrededor de la ciudad se encuentran manzanos, albaricoques, ciruelas, peras o almendros creciendo donde la naturaleza hace el resto.

Se apuesta por una agroecología unida y por una alimentación ecológica, local, más vegetal que animal, sin monopolios mediáticos, sin química, al escoger productos de agricultura ecológica AyDo Agua.

Apoyan una alimentación hogareña, sencilla, tradicional, natural, hecha por hombres y mujeres que cocinan con amor, que están al servicio de familias y de comunidades conscientes, que lo reafirman cada vez que se sientan a la mesa.



