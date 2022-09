El Dr. Soler Valero y su exclusiva técnica mínimamente invasiva de colocación de prótesis de cadera

La cadera puede sufrir lesiones por diferentes motivos, como realizar erróneamente alguna actividad física o una caída, entre otros incidentes que conllevan distensiones, dislocaciones y fracturas.

En algunos casos, el problema no pasa a mayores y puede ser solventado con antiinflamatorios, inyecciones de cortisona o lubricantes y con terapia física. No obstante, hay personas que no sienten mejoría y, con el paso de los días, experimentan un dolor cada vez más severo, así como rigidez en la ingle y en la región posterior del glúteo, entre otros síntomas que no les permiten caminar, subir escaleras, sentarse, levantarse de una silla y, en general, llevar una vida normal. Afortunadamente, gracias a los avances de la tecnología, se puede recurrir a métodos efectivos, como por ejemplo, la cirugía mínimamente invasiva que practica el Dr. Francisco Soler Valero, traumatólogo especialista en cadera.

Una cirugía mínimamente invasiva con muchos beneficios: el abordaje directo superior El Dr. Francisco Soler Valero recibió el Premio Nacional de Medicina 2022 como mejor traumatólogo del año, por ser pionero en la colocación de prótesis de cadera a través de una cirugía mínimamente invasiva con la que se consigue eliminar el dolor, corregir la deformidad de la articulación y recuperar la movilidad.

La mencionada cirugía ofrece muchos beneficios, entre los que destacan altas hospitalarias en menos de 24 horas, así como poco sangrado y dolor. Además, garantiza una recuperación funcional rápida, ya que durante la ejecución de la intervención se procura alterar lo menos posible las estructuras musculares importantes de la cadera, de tal manera que la articulación se mantenga estable y sin luxaciones.

También es importante señalar que los pacientes que se someten a esta cirugía pueden deambular aproximadamente seis horas después de la intervención, la cual tiene una duración de entre 40 y 60 minutos.

¿Cómo saber si recurrir a esta cirugía tras una lesión en la cadera? Antes de someter a los pacientes a una cirugía con la técnica de abordaje directo superior, el equipo de especialistas en traumatología, neurocirugía, tratamiento del dolor, cirugía ortopédica y rehabilitación que acompaña al doctor Soler en su clínica, Traumatología Soler, estudia cada caso en profundidad, para analizar quién requiere someterse al procedimiento. Para la operación, colocan dos tipos de anestesia: la general y la raquídea. Cuál utilizar se decide también tras una evaluación.

Con el paso del tiempo, la clínica del doctor Soler se ha convertido en un lugar de referencia nacional para tratar cualquier dolencia de cadera, gracias a su técnica exclusiva. Los interesados en pautar una cita lo pueden hacer por medio de la página web del centro médico.