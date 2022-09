La vuelta del verano como el mejor momento para conseguir un título oficial de inglés Emprendedores de Hoy

El final del verano supone volver a la rutina con energías renovadas, por lo que, planificar nuevos proyectos y adquirir conocimientos innovadores es usual durante este periodo.

Estudios recientes indican que alrededor del 64 % de los españoles deciden comenzar a estudiar inglés en septiembre, no solo como una herramienta laboral, sino como parte de su crecimiento personal.

La cifra anterior hace suponer que para la mayoría de la población la vuelta del verano es el mejor momento para conseguir un título oficial de inglés.

¿Por qué es buena opción estudiar inglés en septiembre? Si bien no existe un periodo obligatorio para iniciar el aprendizaje del idioma, considerar que la vuelta del verano es el mejor momento para conseguir un título oficial de inglés es cada vez más habitual en la sociedad. Esto se debe, principalmente, a que el inicio de curso permite que se pueda mirar el futuro con mejor perspectiva. En este sentido, el estudio de esta lengua es una oportunidad para planificar un viaje al extranjero o para ampliar el campo laboral.

Asimismo, el inicio de una nueva etapa también supone la posibilidad de tener mayor motivación. Al venir de un periodo de vacaciones, es posible que las personas tengan mayor disposición para aprender un nuevo idioma. Muchos consideran septiembre como un mes de planificaciones, por lo que organizar el tiempo y las actividades para iniciar un curso de inglés durante este tiempo puede resultar muy beneficioso.

¿Qué consejos son útiles para estudiar inglés a la vuelta del verano? La planificación y organización son elementos clave para aprender inglés en cualquier temporada del año. Sin embargo, durante el mes de septiembre resulta fundamental, ya que como el nuevo curso está por empezar, la implementación de una estrategia adecuada puede ayudar a avanzar en la dirección correcta.

En ese sentido, fijarse objetivos específicos, relevantes, alcanzables y temporales es una de las principales recomendaciones de los especialistas para aprender inglés de forma efectiva. Por ejemplo, enfocarse en la preparación para un examen oficial puede resultar un objetivo apropiado para quienes esperan obtener un título en inglés a la vuelta del verano.

Una de las opciones más destacadas en el mercado para obtener un título oficial en inglés es el examen Aptis ESOL del British Council, que acredita desde un A2 a un C2 de inglés y es válido para oposiciones, universidad, másteres, becas, etc. Este tipo de recursos permite evaluar el conocimiento del idioma en cinco destrezas lingüísticas: Grammar & Vocabulary, Listening, Reading, Speaking y Writing. Como curiosidad, es el examen de inglés del mercado con las tasas de examen más económicas, lo que, además de su facilidad de matriculación y su multitud de fechas posibles para examinarse, lo están situando como una de las acreditaciones de inglés favoritas ahora mismo en España.

Centros formativos como Aula Inglés Academy proporciona a los interesados asesoría gratuita sobre cómo conseguir sus objetivos. Desde la academia, recomiendan la realización de un examen oficial solo para mayores de 16 años, como es Aptis ESOL, puesto que solo estos exámenes son luego válidos para la vida académica y profesional adulta. Su recomendación es empezar siempre con una prueba de nivel, para luego ver las opciones de cursos, presenciales y online, en clases grupales o individuales, y más intensivos o extensivos, que se adapten a las necesidades de cada alumno. De esta manera, se evitará perder la motivación y dejar el curso a medias.

Septiembre es el mejor momento para retomar el inglés y, por qué no ya, ir a por ese título oficial que certifique los conocimientos adquiridos.



