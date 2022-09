El inbound marketing como estrategia para atraer, convertir y fidelizar clientes Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, resulta esencial para todas las marcas adentrarse en el mundo de la digitalización, ya que es importante el porcentaje de personas que prefieren comprar por internet, ya sea a través de páginas web o las redes sociales más populares.

Para poder calar entre el público objetivo, los comercios online deben contar con estrategias de marketing que permitan destacar entre la marcada competencia. Una de las que no falla y a la que están acudiendo muchas empresas es el inbound marketing. Para aplicar esta técnica de una forma efectiva, lo recomendable es acudir a expertos en el área, como el equipo de la agencia Sambito Digital.

Qué es el inbound marketing Entre el sinfín de estrategias de marketing que se utilizan hoy en día, una de las más destacadas es el inbound marketing, una técnica comercial que tiene como objetivo atraer al mayor número de clientes posibles, mediante la publicación de contenido de valor e interés que puede ser educativo, de entretenimiento, etc. Este mismo también puede estar destinado a aclarar dudas y aportar soluciones a la audiencia.

Un significativo número de comercios digitales se enfocan solamente en ofrecer a los internautas un producto o servicio. Lo que muchos no analizan es que, antes de vender directamente, es necesario establecer un nexo con la clientela que sea perdurable en el tiempo, y eso precisamente eso es lo que se logra con el método del inbound.

Evidentemente, el objetivo final del inbound marketing es potenciar las ventas, pero de una forma más discreta y sutil en comparación a otro tipo de estrategias. Para suministrar a los usuarios información valiosa y útil, es preciso contar con el apoyo de expertos como los que laboran en Sambito Digital, quienes ofrecen una atención personalizada para que cada emprendimiento marque la diferencia en su área.

Cuáles son las fases del inbound marketing El inbound marketing consta de tres fases. La primera es atraer a los clientes potenciales. Una de las formas de lograrlo es indagando sobre sus gustos, intereses y necesidades. Con base en esos datos, los profesionales crearán un plan de contenido.

La segunda fase del inbound es la interacción con los seguidores para que estos se sientan valorados y la tercera fase es brindar un valor agregado que deleite como por ejemplo, ofrecer envíos gratuitos, regalos, etc. Elementos como esos harán que los compradores se sientan satisfechos, que sean fieles a determinada marca y que la recomienden a sus conocidos.

En Sambito Digital, son expertos en estrategias de marketing En la agencia de marketing Sambito Digital, son expertos en estrategias para posicionar a empresas de todos los sectores. Entre los servicios que ofrecen los profesionales, se encuentra la creación de contenido de calidad. Asimismo, se encargan de todo lo relacionado con la fotografía, branding, desarrollo web y gestión de redes sociales, entre muchas cosas más.



