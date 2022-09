Las ediciones especiales de Cervezas Enigma, disponibles solo durante tiempo limitado Emprendedores de Hoy

Para que una cerveza artesanal sea de alta calidad deben ser fabricadas únicamente con materias primas naturales como agua, malta de cebada, lúpulo, levadura y distintos adjuntos también 100 % naturales, como, por ejemplo, el trigo, miel o frutas.

Actualmente, una de las marcas que sigue rigurosamente este proceso es Cervezas Enigma, ya que no emplea ninguna sustancia química ni artificial durante el proceso de elaboración de sus productos.

Además, esta empresa fabrica distintos tipos de cerveza siguiendo procesos naturales tanto para la gasificación como para la conservación. Una de las líneas más destacadas dentro de su producción es la de «ediciones especiales», la cual solo está disponible durante un corto periodo de tiempo cada año.

Cervezas Enigma: ediciones especiales Las cervezas de ediciones especiales de esta marca son fruto de experimentar con distintos ingredientes y de la búsqueda de nuevos sabores. Por ejemplo, la cerveza artesanal Enigma Abbey es de estilo Dubbel y es elaborada como se hacía en las abadías de la Edad Media. El toque especial de este producto se genera gracias a un proceso de maduración de varios meses con ron añejo de alta calidad, lo cual le aporta complejidad y una esencia especial.

A su vez, la Enigma Nuklear IPA es una India Pale Ale que resulta intensa, refrescante y llena de matices. Su color es amarillo anaranjado y se caracteriza por ser algo turbia, aspecto que se consigue después del proceso de Dry Hopping. Este consiste en añadir lúpulos secos tras la fermentación, los cuales generan un aroma más potente. En conclusión, esta cerveza es ideal para acompañar comida picante, especiada, marinada o ahumada.

Los amantes de las opciones más ligeras tienen una muy buena alternativa en la Enigma Mediterranean, una cerveza rubia ligera que resulta ideal para el clima de España. Esta bebida es de color dorado profundo y tiene ligeros aromas frutales. Se percibe de manera suave y su amargor, a diferencia de las IPA, es bajo. Resulta muy buena compañera de comidas ligeras como ensaladas.

Una cerveza artesanal de sabor diferente: Enigma Salty Chocolate Otra de las ediciones especiales de Cervezas Enigma es esta variedad de Choco Brown que tiene un toque a puro cacao mexicano. Su color es caoba y su espuma resulta densa y cremosa. Además, tiene un aroma suave a cacao en el que se pueden percibir notas de café y chocolate. En principio, resulta dulce y después adquiere un sabor cítrico y equilibrado.

Para poder disfrutar de todas estas cervezas de la mejor manera posible, Cervezas Enigma recomienda almacenarlas en lugares frescos y secos, alejadas de la luz. Las botellas deben estar en posición vertical porque esto asegura la correcta decantación de los sedimentos. A la hora de servir, la temperatura ideal es entre 5 y 10° C dependiendo de cada tipo de cerveza, es decir, la cerveza debe estar fría pero no helada.

Las ediciones especiales de cerveza artesanal de la marca Cervezas Enigma son una oportunidad para disfrutar y probar sabores distintos que se consiguen con métodos y productos naturales de alta calidad.



