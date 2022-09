La Fábrica de Software ofrece sistemas con tecnología avanzada para el control de vestuario profesional, accesorios y EPIs Emprendedores de Hoy

Facilitando el trabajo de los empleados e incrementando la producción a nivel general, gracias a los avances de la tecnología, en la actualidad las empresas pueden contar con métodos de gestión informática que hacen más simples y llevaderos sus procesos de producción y sus actividades.

Actualmente, dichos sistemas abarcan diferentes sectores económicos. Uno de ellos es el textil, ya que ahora las industrias han logrado automatizar sus tareas. Todo eso ha sido posible con el apoyo de lugares como La Fábrica de Software, una compañía de ingeniería especializada en el desarrollo de sistemas informáticos para el control y trazabilidad de vestuario profesional, accesorios y EPIs.

Todas las herramientas de gestión informática que ofrece La Fábrica de Software La Fábrica de Software ofrece una gran variedad de equipos y máquinas de gestión para la automatización de procesos textiles en lugares como hospitales, fábricas, lavanderías industriales o tintorerías, entre otros más.

Entre sus equipos, destaca la dispensadora de ropa, uniformes y pijamas con tecnología avanzada que tiene una capacidad de hasta 1.200 prendas. Además, posee características relevantes como tiempo de dispensación de menos de 15 segundos, software multilenguaje, base de datos automatizada con acceso en tiempo real y adaptabilidad a todo tipo de ropa.

También disponen de recolectoras automáticas de uniformidad adaptadas a diferentes necesidades, las cuales son capaces de recoger la ropa laboral en menos de cinco segundos de manera fácil y limpia.

Otras de las maquinarias que se pueden encontrar en esta empresa son los armarios UHF para la dispensación de prendas, accesorios y EPIs con chip RFID; dispensadores de almacén rotativo; armarios UHF para dispensación de zuecos, taquillas de dispensación automática, etc. Así como túneles de lectura masiva para la identificación de prendas; dispensadores de uniformidad colgada con sistema robotizado de distribución de prendas en lencería; contadoras automáticas de piezas para lavanderías industriales y sistemas para ordenar prendas por LED.

Cuáles son los beneficios que se obtienen con las maquinarias de gestión automatizada Las empresas han experimentado grandes cambios como resultado del auge de la tecnología. Antes, todos los procesos se llevaban a cabo de forma manual, por lo cual se necesitaba una nómina significativa para la mano de obra. Ahora, con las maquinarias de gestión automatizada, todo ha cambiado de forma positiva.

Tener equipos con sistemas informáticos integrados reduce los tiempos de operación en las industrias, fábricas, etc. y permite el ahorro de costes. Asimismo, uno de los grandes beneficios de este tipo de maquinarias inteligentes es que funcionan 24/7 y ofrecen información en línea cada vez que el usuario lo necesite.

La Fábrica de Software tiene su sede física en la ciudad de Madrid. No obstante, quienes estén interesados en visualizar su catálogo de productos pueden ingresar a su página web, donde se especifica todas las características de su maquinaria y software.



