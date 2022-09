¿Cómo vender más en los negocios online y offline? Emprendedores de Hoy

Existen varios factores que intervienen a la hora de aumentar las ventas de un negocio. Entre estos, es posible mencionar la planificación, la honestidad y la capacidad del vendedor de generar confianza en sus clientes. Sin embargo, no es sencillo contar con todas estas cualidades, por lo que vender puede transformarse en una actividad poco agradable para algunas personas.

Por eso, el instituto de marketing digital TEKDI ofrece su curso de ventas para no vendedores 100 % digital. A través de estos, los alumnos podrán cambiar sus conceptos sobre el comercio y aprender cómo vender más en el ámbito online y offline.

Aprender a vender más, de la mano del curso de ventas para no vendedores de TEKDI A través de esta formación online de una hora y media de duración y 6 horas recomendadas de práctica, el instituto de marketing digital TEKDI garantiza a los alumnos la mejora de sus sistemas de ventas, tanto para negocios físicos como para la web. De este modo, quienes realicen este curso podrán conocer los pasos a seguir para lograr que sus productos y ofertas puedan atraer a más clientes.

También les permitirá entender las razones por las que se pierden clientes y evitar que esto suceda, así como optimizar el tiempo que se ofrece a cada uno de ellos, dejando el precio en un segundo plano para crear relaciones duraderas. Entre los diferentes temas que se tratan en el curso, destacan la captación de clientes, la diferenciación con la competencia y la resolución de problemas, entre otros.

Personas a las que puede interesar este curso El curso de ventas para no vendedores de TEKDI está dirigido a todos los emprendedores, empresarios o directivos de empresas que busquen impulsar las transacciones de sus negocios, o bien a aquellas personas que deseen conocer las estrategias que mejor se adapten a sus necesidades. A su vez, esta formación puede resultar de interés para los profesionales del marketing y la comunicación que quieran adquirir nuevos conocimientos para captar clientes en cualquier ámbito, ya sea digital u offline, así como para profesionales de otras áreas que deseen cambiar la orientación de sus carreras.

Por lo tanto, los interesados en conocer este y otros cursos que proporciona TEKDI pueden acceder a la web del instituto y seleccionar uno de los tres planes que ofrece la plataforma. De esta manera, los usuarios podrán escoger entre más de 100 cursos y másteres online válidos como formación extracurricular.



