Charlie, el robot astronauta con el que se pueden descubrir los secretos del espacio

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La etapa perfecta para iniciar el camino hacia el conocimiento científico es durante la niñez. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de uno de los temas científicos más interesantes y atractivos para pequeños y grandes: el universo.

Es por eso, que la firma Xtrem Bots, especialista en el mundo de la robótica, ha diseñado un robot interactivo y educativo llamado Charlie The Astronaut, creado para que a través de juegos y preguntas, los niños puedan aprender de manera divertida sobre el espacio. Además, incentiva el pensamiento STEM y los estimula para mejorar sus procesos cognitivos y su aprendizaje.

Charlie The Astronaut, el robot que enseña los secretos del espacio Charlie The Astronaut es un robot equipado con tecnología de control por gestos, que incorpora una amplia Spacepedia o enciclopedia espacial, para la enseñanza de una gran variedad de temas relacionados con el espacio y el universo.

De esta manera, los niños aprenderán de una forma divertida e interactiva sobre el sistema solar, las estrellas, galaxias y mucho más. Este robot está programado con juegos mediante los cuales se ponen a prueba los conocimientos de los niños acerca del espacio, con más de 300 preguntas.

Los modos de juego son dos. El primero de ellos consiste en una partida contrarreloj, en la cual se deben responder a mayor cantidad de preguntas en 2 minutos. La siguiente modalidad se llama “Al Límite” y consiste en seleccionar el mayor número de respuestas correctas sin fallar. Con cada respuesta equivocada el jugador pierde una vida, de las 3 que dispone en cada partida.

El desarrollo del conocimiento y de otras capacidades cognitivas Xtrem Bots ha creado a Charlie The Astronaut con el objetivo de desarrollar en los niños el pensamiento STEM. Estas son las siglas en inglés que refieren al acrónimo de los términos Science, Technology, Engineering and Mathematics; las 4 grandes áreas del conocimiento científico. Entre las competencias que desarrolla este robot astronauta están la creatividad, habilidades motrices, motoras y espaciales; la resolución de problemas, capacidad de superación, lateralidad, autoconfianza y la atención. Otro de los aspectos destacables es que todas sus funciones son fácilmente configurables, con más de 200 acciones programables por medio de una sencilla app intuitiva fácil de utilizar. Desde allí, se puede acceder y configurar sus funcionalidades como sus 2 modos de desplazamiento, control por gestos con giroscopio, sonidos, música o luces LED.

En el sitio web de Xtrem Bots se puede conocer más información acerca de este y otros juguetes y productos de robótica divertida que fabrica y comercializa la compañía. Todo ello con el objetivo claro de promover en los niños la curiosidad por la ciencia desde temprana edad y de la manera más divertida posible.



