Sign Your House prevé un ajuste de precio en el mercado inmobiliario para este año Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El propietario de un inmueble, a la hora de vender una vivienda, debe tener en cuenta aspectos financieros y legales si desea llevar a cabo una transacción rentable y efectiva.

Regular la situación impositiva de la propiedad y contar con toda la documentación necesaria son algunos de los primeros pasos a seguir, así como también el conocer el mercado inmobiliario en el que se realizará la venta.

En este sentido, el equipo profesional de Sign Your House anticipa que este año, el mercado de compraventa inmobiliario experimentará un importante ajuste de precio, en gran parte provocada por factores como la inflación, que se sitúa en su máximo histórico en 38 años, y la subida de tipos anunciada por el Banco Central Europeo. Si bien esta es una situación que afecta a todo el país, hay zonas que se ven mucho más afectadas que otras, es el caso de la Comunidad de Madrid, que destaca por tener uno de los mercados más dinámicos de toda España. Según las estadísticas publicadas por el Colegio de Registradores de España, en la capital, la venta de casas disminuyó un 7,5 % en julio de 2022 (5.654 frente a 6.114 en julio de 2021).

¿Cómo es la situación actual del mercado inmobiliario? Desde principios de año, el mercado inmobiliario ha presenciado un importante aumento de la oferta en todo el territorio español, después de un largo período de recesión durante el confinamiento. Sin embargo, la subida del tipo de interés, sumada a la inflación, ha impactado en el área de bienes raíces, frenando muchas transacciones y obligando a otras a reajustar sus valores.

En este sentido, los asesores inmobiliarios de Sign Your House prevén una ralentización del mercado cuyo fin aún no se puede prever y un significativo ajuste en los precios y los plazos. A su vez, según El Confidencial, muchos procesos de compraventa ya en marcha han tenido que reajustar sus números, con una subida récord del 2 al 3 % del interés a tipo fijo en todos los bancos.

Si a este aumento, se le suma el porcentaje que aplican las entidades financieras al otorgar préstamos por encima del 2 % de interés a tipo fijo, se anticipa que las operaciones de compraventa se encarecerán un 4 % aproximadamente.

¿Por qué es importante estar bien asesorado antes de vender un inmueble? Teniendo en cuenta el contexto actual, es importante saber cómo actuar a la hora de vender una propiedad, ya que contando con información certera de expertos en el área es posible llevar a cabo una operación más rentable.

Por ahora, muchos conocedores del sector inmobiliario evalúan que el mercado estará paralizado durante un período de tiempo largo debido a la incertidumbre del futuro. A priori, se trata de una situación que, según los expertos de Sign Your House, no va a remontar dentro de dos o tres meses, sino que va para largo. Además, añaden que en la actualidad, cuesta más vender propiedades y que se vende mucho menos que hace 4 o 5 meses.

Para evitar realizar la venta de una propiedad a un precio desproporcionado a su valor, se estima que la mejor estrategia es vender ahora, ya que el mercado no se ve tan afectado como puede llegar a ocurrir o aguardar a que el mercado vuelva a estabilizarse (las variaciones en el mercado inmobiliario en España suelen tener una bajada progresiva, después un estancamiento y, por último, la recuperación, este proceso no suele ser en un período corto de tiempo) y, mientras tanto, llevar a cabo la regularización de la parte legal e impositiva de la vivienda. Para todo este proceso, los agentes inmobiliarios de Sign Your House acompañan de forma personalizada a sus clientes, aclarando sus dudas, haciéndose cargo de los trámites y ejecutando una negociación justa con el comprador, en el momento más indicado.

Además de cobrar honorarios reducidos, cuentan con 8 años de experiencia en el sector inmobiliario, asesorando a vendedores para concretar transacciones exitosas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Por qué es importante contar con un cerrajero? Los beneficios de instalar puertas antiokupas en Barcelona y alrededores Vivir frente al mar en un apartamento en Almerimar, un lugar privilegiado de la Costa de Almería Color, diseño y elegancia, tres palabras que describen el trabajo de MobuArtex en los espacios urbanos Sign Your House prevé un ajuste de precio en el mercado inmobiliario para este año