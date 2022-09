10 curiosidades sobre la tecnología patentada Poowercool con sus frigoríficos inteligentes Emprendedores de Hoy

El sector hostelería debe darle gran prioridad a la inversión en neveras y refrigeradores de la más alta calidad para poder satisfacer las necesidades de los clientes.

Algunos restaurantes, bares y cafeterías tienen equipos muy obsoletos que no permiten cumplir con las expectativas de los consumidores, a quienes, por lo general, les gusta consumir, por ejemplo, bebidas heladas para refrescarse, para acompañar el almuerzo, la cena, etc. Lo mejor en estos casos es reemplazarlos por productos eficientes. Actualmente, la empresa Poowercool está revolucionando el mercado con sus frigoríficos inteligentes, los cuales tienen características que los hacen destacar frente a la competencia.

Cuáles son las cosas que se deben saber acerca de los frigoríficos inteligentes de Poowercool Los frigoríficos inteligentes de Poowercool se han convertido en una completa sensación, ya que cuentan con características singulares que hacen que muchos negocios los prefieran. Incluso, hay muchos comercios que han reemplazado sus equipos para poder brindarle a la clientela una mejor atención.

Hay una serie de curiosidades que las personas deben saber acerca de los mencionados frigoríficos. En primer lugar, se puede destacar que utilizan un algoritmo patentado que hace que las bebidas se enfríen al máximo sin congelarse gracias al fenómeno supercooling. Además, dicho algoritmo genera oscilaciones de temperatura y vibraciones que permiten que todos los productos que se coloquen en la nevera alcancen el punto máximo de frío de una forma uniforme. Asimismo, la circulación del aire es en un mismo sentido, lo que también hace posible la uniformidad del enfriamiento.

Otra de las características relevantes del sistema Poowercool son sus sensores, los cuales tienen la función de analizar la temperatura del interior del frigorífico, algo que sirve para controlar los grados y el tiempo de exposición de las bebidas para que no pasen a un estado sólido.

Las bebidas que se meten en los frigoríficos salen a -7 grados bajo cero, temperatura que se logra en un tiempo récord de tan solo 2 horas. La eficiencia de estos productos es máxima, ya que enfrían rápidamente, incluso en la temporada de verano.

Una de las grandes ventajas de los refrigeradores es que regulan el consumo energético.

Conseguir un frigorífico Poowercool Únicamente Poowercool es la empresa distribuidora de sus propios frigoríficos. Los interesados en obtener más información pueden consultar su página web, donde brindan todos los detalles sobre sus productos. Además, por la misma vía dejan a disposición de los usuarios sus números telefónicos y un formulario para rellenar.

Los representantes de la compañía se encargan de buscar a cada uno de los negocios de hostelería el frigorífico ideal para conservas bien sea para las bebidas o los alimentos.



