Laura Caselles, la tatuadora acuarela que no deja indiferente Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La Reina de la Acuarela es una tatuadora estilo watercolor muy conocida.

Laura Caselles, conocida en el mundo de los tatuajes como la Reina de la Acuarela, es una de las tatuadoras estilo watercolor más afamadas. A día de hoy, hay que esperar al año que viene para reservar cita con ella, pero merece la pena porque las piezas que saca son espectaculares.

La artista se formó en varias ramas del arte; cerámica, escultura, restauración, pero ha llegado a marcar la diferencia en el mundo del tatuaje, rompiendo moldes y paradigmas en un arte que se consideraba en un principio más cerrado y oscuro. Sus tatuajes acuarela destacan por parecer auténticas pinturas en acuarela u óleo cuando en realidad son tatuajes. Aunque es española, su fama la lleva a tener clientes de todo el mundo, desde Francia hasta Australia pasando por Estados Unidos.

Flores, colibríes, gatitos, personajes Disney y anime son solo algunos de los protagonistas de sus diseños; sin embargo, el estilo de sus tatuajes no es lo único que atrae a sus seguidores, los colores vibrantes que añade a algunos de los tattoos es el plus que termina de conquistar a todo el mundo, pues parece que tienen vida. Su gama de colores se basa en el turquesa, rosa, morado y azul.

Especialista en tatuaje acuarela en Madrid Los tatuajes en acuarela son la especialidad de Laura Caselles. Ella es una artista con mucha experiencia en este tipo de trabajos, capaz de lograr resultados sencillamente impresionantes. Se encarga de diseñar cada tatuaje junto a sus clientes, desarrollándolos in situ. Mientras que el cliente aporta la idea principal, los matices y el soporte, Laura se encarga de la creatividad, la técnica y por supuesto, su experiencia para lograr el mejor diseño. De hecho, a pesar de que el diseño básico de los elementos del tatuaje se realiza en un pequeño esbozo, el diseño real se trabaja sobre el cuerpo del cliente para lograr una mejor composición, que se adapte mejor a las características del cliente.

Por otra parte, la artista se caracteriza por ser muy original, por lo que ninguno de sus trabajos es idéntico a otro, cada uno es totalmente único.

Para contactar con Laura y concertar una cita para definir el diseño de un tatuaje, se puede acceder a su sitio web oficial Laura Caselles o desde su perfil en Instagram @laura.caselles. En su web se encuentra un formulario de contacto dispuesto para ese fin. En ambos sitios se pueden ver fotos de algunos de sus trabajos recientes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.