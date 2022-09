Importaciones de marisco congelado y pescado de calidad con Mariscos Apolo Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022

El consumo de pescado está recomendado para la población por significar una fuente importante de proteínas, vitaminas, minerales y omega-3. Y, además de los múltiples beneficios para la salud, es uno de los alimentos principales de la cocina española.

En la actualidad, es posible conseguir pescado y marisco congelado de calidad en Mariscos Apolo, una de las principales empresas del sector de productos del mar con sede en Granada y distribución a toda España y países de Europa.

Amplia variedad de productos del mar Mariscos Apolo es una empresa ubicada en Granada que cuenta con una amplia trayectoria en el mercado y destaca en el mundo de los proveedores de mariscos congelados. Entre su selecta variedad de productos, se encuentra el langostino, el gambón y el bogavante, ideales para realzar guisos, calderetas, arroces, pastas o ensaladas. Igualmente, es posible explorar el amplio catálogo de productos de la marca mediante el acceso a su sitio web.

En Mariscos Apolo, importan desde los mejores caladeros de los cinco continentes mariscos, pescados y otros tipos de productos congelados para comercializarlos no solo en territorio español, sino también en países como Portugal, Italia, Marruecos, Nueva Guinea, Polonia y Reino Unido.

Además, disponen de una red de distribución que posibilita que estos puedan ser comercializados en tiendas y supermercados, en hoteles, restaurantes y caterings, como también en negocios mayoristas y minoristas. Asimismo, desde la empresa, prestan especial atención al proceso de trazabilidad de todos los alimentos, desde el origen hasta que llegan a su destino final, siguiendo unos rigurosos estándares de calidad.

Una compañía que sigue creciendo Mariscos Apolo fue fundada en 1963 en Loja (Granada) y, desde entonces, no ha dejado de expandir su negocio, consolidándose como una de las principales marcas en el sector de productos del mar. Este crecimiento se traduce en un aumento constante de su plantilla de trabajadores, con más de 180 personas que a diario se encargan de seleccionar, limpiar, procesar y envasar los mariscos y pescados que llegan a sus instalaciones.

Precisamente, el edificio en el que está montada la compañía tiene una superficie total que supera los 10.000 m², distribuidos en dos centros de producción en los que se incluyen la fábrica, las salas de producción y la zona del almacenaje frigorífico. Asimismo, debido a la alta demanda de sus productos, ampliaron su flota de vehículos y, en la actualidad, disponen de más de 60 coches comerciales y furgones que distribuyen mariscos y pescados congelados a sus clientes nacionales e internacionales.

De este modo, Mariscos Apolo destaca no solo por sus 60 años de experiencia en el mercado, sino también por su constante crecimiento e innovación en los procesos de elaboración y comercialización de los productos del mar.



