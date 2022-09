Cancelar deudas a través de Área Jurídica Global Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 13:02 h (CET)

Las deudas son un conflicto cada vez más presente tanto para empresas, como particulares y autónomos españoles. De hecho, la tasa de morosidad prevista en España para este año es del 4,6%, frente al 3,4 % en la Eurozona, de acuerdo a previsiones realizadas por el EY European Bank Lending Economic Forecast,

Sin embargo, a través de la Ley de la Segunda Oportunidad es posible cancelar deudas y empezar de cero, libre de impagos. Para ello, el despacho de abogados Área Jurídica Global cuenta con un equipo de especialistas que se encargan de asesorar a sus clientes para cancelar sus deudas sin tener que pagarlas.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad? Debido a las políticas implementadas por la Unión Europea, distintos países que la integran se han visto obligados a promulgar leyes que permitan cancelar la totalidad de las deudas a aquellas personas que no puedan afrontarlas. En el caso de España, fue aprobada en el año 2015 y se la conoce como Ley de la Segunda Oportunidad. La misma establece la condonación de los impagos como último recurso para aquellas personas que se declaren insolventes y sean considerados deudores de buena fe, además de tener una deuda máxima que no supere los 5 millones de euros.

A su vez, quienes busquen ampararse en esta ley no deben tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos en los últimos 10 años y su deuda debe tener como mínimo 2 acreedores distintos. Además, el deudor debe haber intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores a través de sus abogados, y no haberse acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad en la última década.

La forma de cancelar deudas: reunificación, reestructuración y liquidación de deudas El primer paso para cancelar las deudas es conocer cuántas son, cuál es la cantidad que acumulan y quiénes son los acreedores. De este modo, existen 3 vías por las cuales se puede liquidar deudas, ya sea a través de la reunificación, la reestructuración o la liquidación de las mismas.

La primera de ellas agrupa todas las deudas en una sola, permitiendo a los deudores pagar pequeñas cuotas mensuales, mientras que la segunda está dirigida a quienes tienen voluntad de pago, pero no lo pueden hacer debido a su situación financiera. Con esta opción, con la liquidación de las deudas, el deudor será declarado legalmente en quiebra y no deberá pagarlas.

Por lo tanto, las personas que deseen cancelar sus deudas y no saben cómo salir de dicha situación pueden contactarse con el equipo formado por más de 100 expertos de Área Jurídica Global, quienes revisarán cada caso y ofrecerán una solución a medida para mejorar la situación económica de sus clientes; empresas y particulares.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.