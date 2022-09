Los accesorios para el pelo de Boutique Curly Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 12:09 h (CET)

Desde que Lorraine Massey publicó el libro Curly Girl: The Handbook. ya han pasado más de 10 años.

Un completo manual que, a manera de guía, ofrece alternativas para el cuidado del cabello rizado. Gracias a este libro, el método curly se ha vuelto parte importante de la rutina de cuidado capilar de mujeres y hombres de todo el mundo.

Es por esto que la tienda Boutique Curly ha dispuesto en su catálogo una gran variedad de accesorios para el pelo, con los cuales se pueda complementar la acción de los productos y tratamientos que se utilizan en este método.

Complementos para el cuidado capilar del cabello rizado Los accesorios que ofrece esta boutique pueden dividirse en dos grupos: los productos que se utilizan durante la rutina de tratamiento y los que se usan para mantener la definición por más tiempo. Del primer grupo se destacan los difusores para facilitar el secado, los peines de cerdas anchas para evitar el maltrato de las fibras capilares, las pinzas para separar el cabello en secciones, etc. Y del segundo grupo se destacan los gorros de satín para dormir y las headbands de tela para experimentar nuevos peinados.

Todos estos accesorios son muy importantes para mantener los rizos en excelentes condiciones y mejorar la salud de toda la superficie del cabello. El difusor, por ejemplo, se encarga de distribuir el calor del secador, de tal manera que los productos no se dispersen por la acción del aire y las fibras capilares se mantengan en excelentes condiciones. El satín, por su parte, es un material que evita la transferencia de los productos a las almohadas o cojines en el momento de dormir, por lo que ayuda a mantener los rizos definidos por más tiempo. Es por esto que los gorros fabricados con este material son excelentes aliados en el momento de descansar en la cama o de cuidar la definición dentro de casa.

Adornos para el cabello rizado Para las personas con cabello largo y voluminoso que deseen recoger su pelo y mantener la belleza de sus rizos; las headbands o Zazzy Bands son ideales para dar un toque de color y personalidad a todo el rostro. Estos accesorios suelen utilizarse en la unión del cuero cabelludo con la frente y se atan en la parte trasera de la cabeza para abarcar todo el cabello, evitando que este se mueva demasiado y se introduzca en los ojos cuando se realizan ciertas actividades cotidianas como comer, correr o leer.

Boutique Curly espera que todos estos accesorios para el pelo sean útiles para aquellas mujeres que se preocupan por mantener sus rizos hidratados y definidos. Por esta razón, invita a todas las interesadas en sus productos, a acceder a su tienda virtual, elegir el accesorio que más necesiten y disfrutar de su cabello natural en cualquier momento.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rumbita Barcelona ofrece una verdadera experiencia de verano, cena y espectáculos Jordania, un destino de película, por Airun World Cuidar el cabello rizado con el champú de Boutique Curly Los cursos de inglés para empresas de Centro Norteamericano Una experiencia gastronómica única con los jamones ibéricos de Bendita Extremadura