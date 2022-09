Personalizar las motos off road con los plásticos y adhesivos de ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

Teniendo en cuenta que la temporada de off road está a punto de iniciar es un buen momento para mejorar el aspecto de las motos.

Para todo competidor es muy importante personalizar su motocicleta, es por ello que ADHESIVOSEMBARRADOS ofrece kits de plásticos y adhesivos para motos off road de calidad que se pueden personalizar al estilo del conductor.

Adhesivos personalizados para motos todoterreno Mantener la estética de las motos es tan importante como el cuidado mecánico, esto porque tener la motocicleta bien identificada permite que el conductor se reconozca en la pista y resalte entre los demás. Los adhesivos para motos son productos de plástico que otorgan un estilo único a cada competidor tanto de trail, enduro o motocross. Además, protegen la superficie de golpes y arañazos.

Estos productos tienen una gran resistencia. Esto permite que se pueda ajustar a cualquier clima, temperatura y ambiente hostil, además el adhesivo es fuerte, lo que hace que se pegue a la cavidad y se mantiene intacto toda la temporada.

En la plataforma online de ADHESIVOSEMBARRADOS se encuentra una gran variedad de kits disponibles en más de 1500 diseños de pegatinas que se pueden modificar, colocar un color específico, agregar el número del competidor, marcas de patrocinantes hasta cambiar la tipografía. Si bien, los adhesivos varían dependiendo del modelo, el kit incluye un juego de portanumeros, tapas de radiador, cajas de filtro, guardabarros delantero y trasero, barras de horquilla y basculantes.

ADHESIVOSEMBARRADOS también ofrece desde su plataforma online, la posibilidad de adquirir las chapas con las pegatinas personalizadas, que se entregan al cliente listas para montar en la moto.

Proceso para diseñar adhesivos para motos Como existe una gran variedad de vehículos, es importante conocer las medias específicas para diseñar y adquirir un adhesivo en la plataforma web. Además de ofrecer kit de adhesivos predeterminados, esta empresa adapta los adhesivos a los plásticos modificados respecto a los originales de la moto. También a la hora de adquirir plásticos y adhesivos asesoran sobre actualizaciones aplicadas a las chapas de la moto para rejuvenercerla y además suministra kit de plásticos con adhesivos que rejuvenecen la moto. ADHESIVOSEMBARRADOS cuenta con un formulario digital para enviar la propuesta por correo y un número de contacto. Allí se indican las ideas para realizar un primero boceto y en menos de 48 horas, envían el diseño con las especificaciones establecidas por el cliente. En caso de que este quiera realizar un cambio, se hace inmediatamente. Tras dar el visto bueno a todas las partes, el kit de adhesivos llega entre tres y cuatro días hábiles.

Por otra parte, el proceso de pegado lo lleva a cabo el cliente y como puede llegar a ser complejo, la plataforma ofrece tutoriales gratuitos en los que detallan cómo pegar los adhesivos de vinilo.

Adquirir plásticos y adhesivos para motos todoterrenoes una necesidad para los conductores de enduro, trail o motocross. Por esta razón, ADHESIVOSEMBARRADOS está en constante innovación para innovar sus resultados y ofrecer productos resistentes.



