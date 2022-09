The Abundance Babe, la coach para trabajar la abundancia Emprendedores de Hoy

Ganar dinero en abundancia es una de las razones principales por la que muchas personas suelen tener más de un trabajo, estudian largas carreras o se especializan en negocio y comercio. Sin embargo, los expertos en coaching y éxito explican que no basta solo con trabajar o estudiar demasiado, ya que, para conseguir la verdadera abundancia, existe una serie de actitudes y aptitudes necesarias -innatas en las personas de éxito- pero que todo el mundo puede aprender. The Abundance Babe es la marca de Amp Cardozo, coachespecialista en vida y éxito, que ofrece su experiencia y conocimiento en la ley de atracción y abundancia, mediante asesorías y cursos online.

Servicios de coaching para trabajar en obtener verdadera abundancia La abundancia se define como una gran cantidad de algo como puede ser mucho dinero, amor, bienestar, conocimiento, bienes materiales, etc. The Abundance Babe es una de las primeras marcas españolas enfocadas en trabajar la abundancia, usando como base el crecimiento personal, la espiritualidad y la aplicación de técnicas de Programación Neurolingüística. Este trabajo se realiza a través de dos medios principales: un servicio de coaching privado y una variedad de cursos online.

Entre estos cursos, el más destacado es de 3.000 € en 21 días, el cual está centrado en entender cómo funciona la energía del dinero y en reprogramar la mente subconsciente para atraer y crear más del mismo en la vida. Dicho de otra manera, Amp Cardozo, líder de la compañía y coach profesional, ayuda a sus clientes a entender cómo es la energía, valores y actitudes de una persona abundante en términos de dinero.

Por otra parte, el servicio de coaching está siempre disponible para las personas que desean trabajar a nivel profundo o recibir un acompañamiento más allá de los cursos o masterclass impartidos.

Cursos de The Abundance Babe para conseguir lo que se desea El curso de 3.000 € en 21 días de The Abundance Babe impartido por Amp Cardozo enseña a activar las energías necesarias para atraer dinero en abundancia. Sin embargo, este no es el único curso que ayuda a conseguir dicho objetivo, ya que también ofrece una formación profesional llamada Manifestación x Ley de Atracción.

Esta formación enseña a trabajar las energías, las leyes universales y la reprogramación subconsciente para manifestar únicamente lo que se desea en la vida. Al combinar el aprendizaje de 3.000 € en 21 días, con el curso de Manifestación x Ley de Atracción, las personas pueden transformar su vida y lograr con mayor precisión sus objetivos.

The Abundance Babe también cuenta con otro curso muy importante para obtener autoestima, fundamental en el camino hacia la abundancia plena. En Confío en Mí, el alumno desarrolla al máximo su poder personal interior, amor propio y confianza en sí mismo, con el objetivo de sentirse bien en su piel y tener confianza para ir tras sus objetivos sin dudar de sus aptitudes personales.

The Abundance Babe es una compañía comprometida en ayudar a las mujeres a conseguir todo lo que desean en abundancia. Para lograrlo, su coach líder Amp Cardozo imparte sus experiencias y conocimientos adquiridos de coaching y terapias en Estados Unidos.



