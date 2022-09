Clínica Axial, centro de fisioterapia del suelo pélvico en Barcelona, da las claves para evitar la diástasis abdominal, la incontinencia urinaria y los prolapsos que aparecen en el postparto

El suelo pélvico es un conjunto de estructuras musculares y ligamentosas que están ancladas a los huesos de la pelvis. Estas estructuras se encargan de: sostener los órganos pélvicos (vejiga urinaria, útero, vagina, recto y ano); evitar las pérdidas de orina y fecales, y permitir a su vez, la micción y la defecación. También facilitan las relaciones sexuales, dando sensibilidad a los órganos sexuales y ayudan en el momento del parto.

El parto es la causa de riesgo más importante en las mujeres para desarrollar patologías del suelo pélvico, ya que cuando estas estructuras se estiran pueden dañarse. Sin embargo, el parto no es el único factor de riesgo, el embarazo también lo es debido al aumento de presión intraabdominal, por lo que una cesárea no sería 100 % protectora.

Para prevenir la aparición de estas lesiones es importante realizar sesiones de fisioterapia preparto y una buena valoración y tratamiento postparto, a la vez que actuar sobre el parto y evitar los partos instrumentados, siempre que se pueda, proteger el periné durante la salida de la cabeza fetal o realizar una episiotomía (incisión quirúrgica para ampliar el canal del parto) cuando sea necesario.

Es importante consultar a una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico para diagnosticar el tipo de alteración y plantear las opciones terapéuticas.

Rehabilitar estos síntomas es primordial para el bienestar de la mujer, mejorar su autonomía, su calidad de vida, su imagen corporal y su vida sexual.

¿Cuáles son las lesiones típicas del suelo pélvico en el posparto? Muchas son las posibles lesiones que puede sufrir una mujer tras pasar por el parto, muchas de ellas pueden prevenirse o reducir su riesgo si se hace una fisioterapia preparto de calidad. Las lesiones más típicas son incontinencia urinaria, prolapso uterino y diástasis abdominal.

Fisioterapia del suelo pélvico en el postparto: incontinencia urinaria (IU) Las técnicas de fisioterapia obstétrica o también llamada fisioterapia del suelo pélvico reduce significativamente la sintomatología de la incontinencia urinaria.

El parto es una de las causas por las que una mujer puede sufrir incontinencia urinaria. Muchas mujeres lo sufren y es importante no normalizar este problema. Es importante tratarse estos problemas, de no hacerlo se puede ir empeorando a medida que va pasando el tiempo, limitando el día a día de la mujer y su autonomía.

Para hacerse una idea del problema, en España, hasta un 43 % de las mujeres que pasan por un parto sufren incontinencia urinaria.

El tipo de incontinencia urinaria asociada al embarazo y al posparto es la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), en la que la pérdida de orina está causada por un esfuerzo que provoca un aumento de la presión intraabdominal. Cuando se tiene este problema, la mujer suele notar síntomas como: orina de una manera más frecuente, pérdida de orina ante un esfuerzo, dolor en el bajo vientre o descenso del suelo pélvico.

La primera pauta para un correcto tratamiento ante una incontinencia urinaria es la prevención y para ello lo fundamental es detectar a aquellas mujeres susceptibles de presentar pérdidas de orina.

Es por eso que se aconseja realizar sesiones de fisioterapia preparto con el objetivo de prevenir la incontinencia urinaria y otras lesiones del suelo pélvico que pueden ir apareciendo tras el parto y a la vez aprender todos los aspectos importantes para tener más control sobre el parto.

Fisioterapia del suelo pélvico en el postparto: prolapsos Los prolapsos más frecuentes tras el parto son los prolapsos uterinos. Las mujeres que sufren el prolapso uterino notan una serie de síntomas que indican la presencia de un prolapso uterino: pérdidas de orina, sensación de tirantez en la zona de la pelvis, presencia de un tejido que sobresale por la vagina (como cuando un tampón no está bien colocado), pequeñas hemorragias o dolor durante las relaciones sexuales.

Los prolapsos se categorizan en grados. Cuando es grado 1, se encuentra hasta la mitad del conducto vaginal. En este grado, la mujer suele tener sensación de peso en la vagina. Si evoluciona a grado 2, se encuentra hasta el introito vaginal. En este grado la mujer siente como un bulto en la vagina que debe apretar hacia el interior del organismo. El grado 3 sobrepasa el introito vaginal, mientras que en el grado 4, el útero se ve a simple vista.

En los grados 1 y 2, un buen tratamiento de fisioterapia del suelo pélvico con hipopresivos hará que la fuerza de la musculatura abdominal y pélvica aumente consiguiendo que el útero vuelva a su posición original. En los grados 3 y 4, la solución será la cirugía, pero antes de la cirugía es muy importante realizar sesiones de fisioterapia obstétrica y ginecológica con el fin de fortalecer el tejido que soportará la malla, si los músculos que soportan la malla no son lo suficientemente fuertes esta se puede desprender haciendo que el prolapso reaparezca.

En consecuencia, una buena noticia para las mujeres con este tipo de problema, es que en multitud de ocasiones no es necesario recurrir a la cirugía para solucionar un prolapso uterino.

Es importante no normalizar este tipo de sensaciones y patologías, ya que un prolapso no tratado puede empeorar y causar muchas otras patologías del suelo pélvico como dolores en las relaciones sexuales, incontinencias urinarias, etc.

Fisioterapia del suelo pélvico en el postparto: diástasis abdominal La diástasis abdominal es la separación de los músculos del abdomen respecto a la línea media del cuerpo.

La pared abdominal de las mujeres tiene las funciones de mantenerse rectas, transmitir fuerza a las extremidades y estabilizar y gestionar las presiones intraabdominales. Si esta musculatura falla, pueden aparecer diversas disfunciones.

El embarazo es la causa más frecuente de diástasis abdominal, aunque no es la única; el sedentarismo, una mala gestión de las cargas, cirugías que afectan a la pared abdominal, la obesidad, o la ascitis también son factores que pueden producir diástasis abdominal.

¿Cómo saber si se tiene diástasis abdominal?

La mujer cuando se incorpora observa una especie de aleta o cresta en la línea media del abdomen, la presencia de estrías y piel de elefante alrededor del ombligo y dolor abdominal y lumbar.

La fisioterapia del suelo pélvico trabaja este tipo de patologías con INDIBA, ejercicios de propiocepción, hipopresivos, ejercicios funcionales que no aumenten la presión intraabdominal, tratamientos del punto gatillo con punción seca en la zona del suelo pélvico y técnicas de terapia manual orientadas a fortalecer el suelo pélvico y elastificar estructuras.

Fisioterapia del suelo pélvico en el postparto: resumen Es importante recuperar la musculatura del suelo pélvico en el posparto, con la ayuda de una especialista, con el objetivo de recuperar la funcionalidad de la zona pélvica y así evitar incontinencias urinarias, prolapsos, diástasis y disfunciones sexuales.

Aunque lo que se suele decir es que más vale prevenir que curar, por eso se recomienda que se haga una buena preparación al parto de la mano de una fisioterapeuta especialista en la materia.

Un abordaje fisioterapéutico preventivo durante el embarazo y un programa específico de recuperación durante el posparto favorecerá el estado de salud de la mujer durante toda esta etapa

