¿Qué es la firma digital con sello de tiempo y qué beneficios aporta? Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 13:16 h (CET)

Debido a la expansión de la tecnología, la utilización de documentos digitales ha vivido en las últimas décadas un gran crecimiento en todos los ámbitos.

Para validar este tipo de documentos es necesario contar con una firma digital y hoy en día existe una variación de este recurso que añade mayor detalle y seguridad a los documentos. Se trata de las firmas digitales con sello de tiempo, una de las soluciones tecnológicas de la empresa firmar.online.

En qué consiste la firma digital con sello de tiempo La firma digital es una especie de sello de autenticación criptográfica utilizado para verificar la veracidad de un documento digital, constatar su emisor y garantizar que no ha sufrido ninguna modificación desde la firma. La novedad que proporciona esta nueva metodología es que registra el día y hora exactos en que fue realizada. Mediante esta reciente funcionalidad, se puede demostrar tanto la existencia del documento digital en el momento de la firma como el hecho de no haber sufrido modificaciones desde ese día. Esta nueva forma de acreditación resulta muy útil en contratos digitales como las pólizas de seguros, ya que ayudan a evitar fraudes relacionados con las pruebas periciales en el caso de siniestros, por ejemplo. En el caso de los contratos digitales, sirven para establecer el día en que entran en vigencia las obligaciones y los derechos que verifica el escrito. También sirven para apoyar las garantías de propiedad intelectual de una obra literaria ante casos de plagio.

La firma digital con sello de tiempo de firmar.onlineprovee garantías jurídicas El sello de tiempo en este proceso añade un extra de seguridad a los documentos digitales. Sin embargo, existe un elemento que puede potenciar sus garantías legales: la acreditación y auditoría de estos sellos por el organismo competente. Estas Autoridades de Sellado de Tiempo (TSA) son las que proporcionan a los sellos de tiempo la categoría de jurídicamente vinculantes. Gracias a estos, la firma digital obtiene una mayor validez legal. La empresa ofrece soluciones en los servicios de un proveedor cualificado de servicios de confianza denominado FirmaProfesional, regulado por el Reglamento eIDAS. Sus soluciones de firmas digitales tienen valor probatorio máximo no solo en España, sino en todos los Estados pertenecientes a la Unión Europea.

Las firmas digitales con sello de tiempo de firmar.online garantizan la integridad de los documentos y le añaden garantías legales que fortalecen su nivel de seguridad, autenticidad y ausencia de alteraciones no autorizadas por el cliente.



