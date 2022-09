Portaperros temporada de caza o para particular, en Negrillo.es Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 09:23 h (CET)

En 1959, nació Negrillo.es en forma de empresa familiar, para responder a las necesidades del parque automotor del momento. Desde entonces, ha vivido más de 6 décadas de cambios y ha incorporado nuevos artículos a su catálogo, fabricados por excelentes marcas de accesorios y recambios.

Uno de los agregados más vendidos de su portafolio son los remolques y los portaperros para coches. Tienen una importante variedad de diseños y precios para escoger, así como también un amplio catálogo de remolque de coche.

Transportar al perro con un remolque de coche La firma asegura que el transporte de perros es uno de los más usados en la actualidad para los remolques. Son accesorios muy valorados entre los aficionados de la caza y para las personas que acostumbran a ir de vacaciones al aire libre. Estos complementos están especialmente diseñados para los perros, ya que poseen puertas especiales y desagües para mantenerlos limpios.

Su forma y ergonomía facilita la entrada y salida de estos animales independientemente de su tamaño. Hay remolques de coche diseñados para transportar más de un perro. En estos casos, vienen con separadores verticales u horizontales para darle su propio espacio a cada mascota. Además, traen su respectiva tapa para protegerlos del sol o de la lluvia.

Estos remolques de coche para transportar varios perros son muy comunes en el mundo de la caza. En esos casos, existe la necesidad de transportar con comodidad hasta 4 perros y se requiere un espacio adecuado para hacerlo. Los remolques de Negrillo.es están diseñados para brindarle también seguridad a los animales y a los tripulantes del vehículo.

Algunos de los modelos disponibles Uno de los modelos con líneas más modernas es el Towbox Portaperros V3 Air, que llama la atención por sus formas aerodinámicas y sus colores. El equipo de Negrillo.es asegura que es muy fácil de montar, tiene una capacidad de hasta 400 litros y rejillas que aportan buena ventilación.

Por su parte, Lafuente Transdog III es una de las referencias más completas en el mercado. Los expertos de Negrillo.es dicen que este portaperros de coche es una caja de aluminio duradera y resistente. El suelo del interior viene cubierto por una capa de goma que aporta comodidad e higiene. Sus ruedas poseen un sistema de resorte a gas que proporciona estabilidad y comodidad en su arrastre.

En cuanto a los remolques, uno de los que destaca es el DBD Abiada, que viene con tapa de poliéster y rueda de repuesto. En su interior tiene un doble compartimento que está dividido por un separador de madera y una doble puerta independiente. Viene con una cartola trasera que se habilita para transportar carga cuando no se use con animales.



