El reconocimiento laboral gamificado, los aplausos de Nailted Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de septiembre de 2022, 16:44 h (CET)

Nailted es un software de Employee Engagement diseñado específicamente para compañías del sector tecnológico y equipos remotos/distribuidos que permite la creación de la mejor experiencia posible para los empleados. Esta herramienta permite automatizar procesos complejos de gestionar, por norma general, por directivos y departamentos de Recursos Humanos.

Una de sus funcionalidades con más éxito son los llamados aplausos de Nailted. La forma más fácil de asegurar que todos los empleados son reconocidos por sus logros. Un modelo de gamificación único que permite generar el hábito de reconocimiento en el equipo y conseguir así una cultura de feedback positiva.

Así funciona la gamificación del reconocimiento laboral de Nailted La gamificación del reconocimiento laboral de Nailted es un proceso ligero guiado por las mejores prácticas en este ámbito diseñado para crear el hábito de reconocimiento positivo en la empresa. Los aplausos de Nailted han conseguido generar un impacto positivo real en el día a día de muchas empresas, fomentando el compañerismo y la cultura del feedback positivo, creando un mejor ambiente laboral.

El objetivo de este modelo es incrementar la motivación de los empleados por el reconocimiento de tareas bien realizadas mediante una práctica transparente y divertida, y no por una política laboral o formativa impuesta.

La metodología de Nailted se basa en un ciclo semanal de feedback positivo en el que todos los viernes cada empleado recibe 100 aplausos para enviar a sus compañeros. Todos los aplausos se recogen y envían el lunes, por lo que supone un gran aliciente para que los empleados empiecen la semana con las pilas cargadas por el reconocimiento a su buen trabajo.

Debido al éxito de la funcionalidad y a los resultados tan positivos que se perciben en las empresas, Nailted ha decidido abrir el envío de aplausos de manera gratuita a todos aquellos que deseen probarlos.

Ventajas que tiene el sistema de los aplausos de Nailted El reconocimiento laboral puede aumentar la productividad en un 31 %, pero es una práctica muy inusual y, comúnmente, aleatoria. Nailted permite convertirla en un hábito divertido asentado en la compañía, permitiendo fortalecer la cultura de empresa. Esto se traduce en un ambiente laboral más agradable, sano y estimulante, derivando en la reducción de la rotación y elevando los niveles de satisfacción laboral.

Nailted afirma que es una poderosa herramienta para la alineación de personas que hace uso de un método que funciona y previene errores. Los aplausos son privados, por lo que se logra un reconocimiento más puro y sincero. Además, permite a mánagers y administradores obtener visibilidad sobre quién está recibiendo menos aplausos y así detectar si alguien necesita más atención.

El reconocimiento no debería ser una competición, es por ello por lo que Nailted no contempla ni las clasificaciones ni las recompensas. El reconocimiento es motivación, por ello promueven que tanto mánagers como miembros de equipo reconozcan el buen desempeño de sus compañeros, para así tener un equipo más motivado, reforzar los comportamientos deseados y construir una cultura de empresa basada en el feedback positivo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.