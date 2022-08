Todo lo necesario para disfrutar de la noche en Nueva York, con WANN Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 16:26 h (CET)

La ciudad de Nueva York es mundialmente reconocida porque ofrece la oportunidad de asistir a algunos de los mejores eventos privados y fiestas que garantizan una experiencia nocturna única.

Sin embargo, para quienes llegan por primera vez a la ciudad, puede resultar difícil escoger qué hacer en Nueva York, por lo que contar con información precisa representa una gran ventaja. La empresa We Are NYC Nightlife (WANN) está conformada por jóvenes que se dedican a recibir y hacer vivir una experiencia nocturna inolvidable a las personas que visitan la ciudad.

Qué hacer en Nueva York Para los turistas que no saben con certeza qué hacer en Nueva York, la empresa WANN ofrece información sobre algunos de los principales restaurantes, discotecas y promociones disponibles en los bares de la ciudad. De esa manera, los visitantes pueden interactuar con gente de diferentes culturas en lugares especiales como rascacielos y terrazas atractivas.

La ventaja de WANN es que se trata de una empresa creada por 2 jóvenes asturianos apasionados por la música, quienes vivieron durante 10 años en esta ciudad estadounidense. Por ende, están capacitados para diseñar planes a medida relacionados con estas actividades nocturnas; incluso pueden organizar celebraciones de cumpleaños, así como crear guías turísticas.

Para garantizar un servicio de calidad, la empresa colabora con algunas de las mejores discotecas de la ciudad, lo que les permite trabajar en la organización y coordinación de grandes eventos. Asimismo, la empresa brinda la posibilidad de contratar a conocidos DJ residentes en Nueva York para el entretenimiento de eventos privados.

Salir de fiesta en Nueva York con WANN En vista de que muchas personas pueden sentirse abrumadas porque no saben qué hacer en Nueva York, la empresa WANN ofrece un servicio completo de asesoría durante el viaje. Gracias al trabajo de un equipo de promotores comprometidos con crear una experiencia única, los usuarios pueden disfrutar de excelentes beneficios, como cenas y botellas gratis o descuentos en la adquisición de tickets.

La lista de lugares con los que trabaja WANN incluye bares y discotecas de gran importancia como Marquee, Lavo, Nebula, PHD Rooftop y Somewhere Nowhere, entre otros. En el caso del Marquee, por ejemplo, se trata de una de las discotecas más emblemáticas de la ciudad, con capacidad para más de 1.000 personas y famosa por albergar a artistas como David Guetta y DJ Spade.

El servicio de información y gestión de eventos que brinda WANN registra más de 60.000 clientes satisfechos y aproximadamente 87.600 horas de fiesta. Con 10 años de trayectoria en el sector, la empresa es una garantía para quienes buscan qué hacer en Nueva York y aprovechar al máximo su estancia en una de las ciudades más importantes del mundo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.