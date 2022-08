La importancia de disponer de los accesorios necesarios para la plataforma de popa Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 13:04 h (CET)

La navegación de recreo es una actividad que está en expansión en Europa. Se trata de una iniciativa que consiste en navegar por placer en una embarcación en mares, ríos y lagos.

En este marco, es importante que las experiencias náuticas sean agradables y satisfactorias para los tripulantes. Por esta razón, es imprescindible contar con los accesorios de cubierta correspondientes, como las plataformas de popa, una extensión fundamental para la seguridad de la navegación.

Este y otros más de 40.000 artículos para equipar embarcaciones se pueden encontrar en la tienda náutica online Nova Argonáutica.

Motivos por los cuales es importante contar con una plataforma de popa La plataforma de popa es una extensión de las embarcaciones que está ubicada por encima de la línea de flotación y puede ser fija, plegable o disponer de peldaños o escaleras. Los especialistas de Nova Argonáutica explican que son fundamentales para facilitar y mejorar el acceso de los tripulantes al barco durante los momentos de esparcimiento en el agua.

A su vez, estas piezas están diseñadas para facilitar el paso del agua y cuentan con determinadas características que posibilitan la ergonomía a la tripulación, eso se traduce en buenos acabados y el empleo de materiales agradables al tacto.

Las plataformas plegables tienen la ventaja de ser plegadas en las maniobras de amarre o atraque, en aquellas oportunidades en que no sean utilizadas. No solo porque ocupan menos espacio, sino también para evitar que sufran algún daño o golpe.

Por otra parte, las plataformas con escaleras facilitan el acceso cuando los tripulantes se encuentran disfrutando de un baño en alta mar. Asimismo, para aquellos que practican deportes acuáticos como wakeboard o esquí, son el lugar ideal para prepararse antes de iniciar la actividad.

En resumen, este tipo de soportes no solo añaden un plus de confort, sino que además brindan la seguridad necesaria para los tripulantes al momento de entrar o salir del agua.

Amplio catálogo de plataformas de popa La tienda online Nova Argonáutica ofrece un extenso catálogo con opciones de plataformas para embarcaciones. El aspecto más sobresaliente de estos productos es que están fabricados con materiales que garantizan robustez y ligereza como el acero inoxidable, la madera marina, la teca y el PVC.

A su vez, estos componentes aportan una mayor durabilidad en ambientes húmedos y corrosivos como el entorno marino, por lo cual son la opción ideal para las distintas aplicaciones náuticas.

Entre la amplia selección de elementos con los que cuenta la tienda virtual, destacan las plataformas de diferentes tamaños, modelos y materiales; escaleras; peldaños; soportes y múltiples accesorios más, fabricados bajo los máximos estándares de calidad.

En Nova Argonáutica, cuentan con más de 20 años de experiencia y su negocio se diferencia, gracias a que trabajar con las mejores marcas de plataformas de popa y accesorios del mercado.

Además, ofrecen un servicio de atención para ayudar a los usuarios a resolver sus dudas, aconsejarles para que adquieran artículos que se adapten a sus necesidades y hacer que la experiencia de navegación sea óptima y segura.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.