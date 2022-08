Los servicios profesionales de recuperación de datos empresariales de Noática Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 09:50 h (CET)

En la actualidad, todas las compañías emplean diversos y distintos tipos de medios de almacenamiento digital para guardar los datos, archivos y documentos importantes de la empresa. De la misma manera, toda la información que utilizan a diario para ejecutar la actividad de la organización está almacenada en la nube, el disco duro de los ordenadores, etc.

Así pues, las empresas manejan importantes cantidades de datos de forma directa como puedan ser documentos PDF o documentos de textos, como también la información en las bases de datos de contabilidad, clientes, pedidos, almacenamiento, etc.

En definitiva, todas las empresas trabajan con grandes volúmenes de información. Dichos datos son vitales para el trabajo del día a día y ante la pérdida de estos por error humano, accidentes o hackeo es necesaria la recuperación de los mismos por empresas altamente especializadas en la recuperación de datos.

El trabajo de Noática, como expertos en soluciones de software y recuperación de datos, es rescatar la data perdida de cualquier medio digital o electrónico que sufra daños temporales o permanentes.

Soluciones en recuperación de datos informáticos Noática es una compañía que cuenta con un equipo de programadores informáticos especializados en distintas áreas de estudio tecnológico y digital. Entre estas áreas, se encuentra la recuperación de datos informáticos para empresas. Su objetivo es recuperar la información de discos duros, tarjetas de memoria, dispositivos USB, servidores, tablets e incluso plataformas Moodle, mediante una serie de técnicas y metodologías profesionales.

La experiencia y conocimiento de estos programadores les permite obtener información digital almacenada de los dispositivos y sitios online, aun cuando han sufrido daños, bloqueos e incluso pérdidas aparentemente definitivas.

Además de las técnicas que utilizan estos expertos en soluciones de software, trabajan con herramientas de software y hardware diseñadas específicamente para la recuperación de datos. Noática también es reconocida por recuperar la data de entornos completos de Windows, Mac, Linux y sistemas RAID. Por lo general, dicha data puede ser recuperada en un plazo de 2 a 5 días, dependiendo de la exigencia de la empresa contratista.

¿Cómo funciona el servicio de recuperación de datos de Noática? La recuperación de datos en Noática se realiza bajo un presupuesto personalizado para cada empresa. La prioridad es siempre atender las necesidades de qué tipo de datos se necesitan recuperar y desde qué tipo de dispositivo. La multitud de formatos de almacenamiento (físico, flash, cloud, etc.) hace que cada caso sea único.

Los programadores informáticos de Noática tienen experiencia en la recuperación de datos empresariales. Esto incluye servidores empresariales de gran magnitud, discos duros de última generación y dispositivos electrónicos complejos que han sido averiados o dañados por golpes, inundaciones y picos de tensión, entre otros.

Caso de éxito en la recuperación de datos de una compañía de Málaga Recientemente, el equipo de Noática ha trabajado en un caso de recuperación de datos que estaba contenida en un sistema RAID de 10TB (terabyte) para una importante empresa de Málaga con sedes en varias provincias de España.

Desafortunadamente, durante un incendio en el edificio de la compañía se quemó parte del armario Rack donde estaban localizados los discos duros con toda la información de la empresa. Los discos duros habían sido dañados y no se podía acceder a la información.

Para recuperar los datos, los programadores informáticos realizaron una copia virtual de cada disco duro de la empresa, creando así imágenes exactas con los 10TB de información. El siguiente paso fue conectar estas imágenes de discos a un software específico que emula el mismo sistema operativo al que estaban conectados los discos en el sistema RAID para poder leer la información. Una vez se pudo acceder a la información se volcó a un nuevo sistema de discos RAID más moderno que instalaron en la empresa.



