Carolina Lober y Confortauto comparten los consejos para conducir con gafas

Conducir es una tarea cotidiana que prácticamente todo el mundo realiza a diario. Sin embargo, lo cierto es que se trata de una actividad con muchos riesgos, en la que la concentración y tener los sentidos bien atentos, principalmente, la vista, es fundamental.

Por esta razón, es recomendable que todo conductor que utilice gafas siga algunas recomendaciones que garantizarán un control más seguro detrás del volante, tanto para él como para el resto de conductores en su camino. La asesora de imagen y experta en gafas Carolina Lober, junto a la red pionera en talleres de mecánica y neumáticos de España Confortauto, ofrecen las siguientes recomendaciones al conducir con gafas.

Consejos útiles para conductores con gafas Carolina Lober es una asesora de imagen reconocida y una experta en gafas y en el mundo de la óptica, con más de 11 años de trayectoria. Por su parte, la compañía Confortauto es reconocida actualmente en España por ser un referente nacional y una red de talleres potente a nivel de puntos de venta en el país.

Sus recomendaciones para los conductores con gafas son, en primer lugar, que las utilicen siempre que vayan a conducir su automóvil. No importa que tan poca graduación se tenga, es crucial para la seguridad tenerlas puestas al estar tras el volante. En segundo lugar, es fundamental mantener las gafas correctamente graduadas. Para ello, es necesario que con regularidad se acuda a un especialista, con el fin de garantizar que la graduación se mantenga siempre actualizada. Esto no solamente permitirá ver mucho mejor, sino que además garantizará un mayor confort al no tener que forzar la vista, evitando la fatiga visual e incluso posibles dolores de cabeza.

Un accesorio necesario para garantizar seguridad al conducir Existen personas que se dedican a conducir con gafas, pero que requieren de lentes progresivas y aun así se resisten a llevarlas. Los expertos de Confortauto y Carolina Lober aseguran que este tipo de lentes es importante llevarlas siempre porque permiten ver con claridad de cerca y de lejos. Es decir, que facilitan la visión óptima de la carretera, espejos retrovisores y salpicaderos. Por otro lado, las lentes de tipo fotocromáticas no es recomendable usarlas, ya que al oscurecerse de acuerdo a la intensidad de la luz del sol, pueden ser un problema, por ejemplo, a la hora de salir de un túnel. Lo ideal en este caso serían gafas de sol graduadas.

Como últimas recomendaciones, es aconsejable que independientemente del tipo de gafas, estas sean siempre antirreflectantes, ya que ayudarán a evitar los reflejos que, en ciertas condiciones, pueden obstruir la visión. Y por último, es necesario asegurarse de que las lentes estén siempre en buenas condiciones. Por lo tanto, si están rayadas o desgastadas, es indispensable cambiarlas inmediatamente por unas nuevas.

