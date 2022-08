Beneficios del consumo de aceitunas con anchoas, pepinillos y remolacha, por Rioverde Emprendedores de Hoy

martes, 30 de agosto de 2022, 17:51 h (CET)

Los encurtidos son uno de los snacks preferidos de gran parte de los consumidores, y están presentes en, prácticamente, todas las mesas españolas. Si bien algunos de los más populares son las aceitunas, pepinillos y remolacha, existen una gran variedad de encurtidos que destacan, no solo por sus deliciosos sabores, sino también por los múltiples beneficios que presentan para la salud.

En este sentido, una de las firmas líderes en la elaboración y conservación de encurtidos vegetales es Rioverde, la cual ofrece una amplia gama de productos novedosos, entre los que destacan las aceitunas con anchoas del Cantábrico.

¿Cuáles son los beneficios de consumir aceitunas, pepinillos y remolacha? La técnica del encurtido consiste en sumergir los alimentos en una solución de sal o vinagre, dejándolos fermentar por sí solos o a través de una bacteria alimentaria. De esta forma, los encurtidos se han transformado en un producto muy requerido por los consumidores, ya que además de poder disfrutarlos en cualquier momento del año, ofrecen diferentes beneficios para la salud.

Así, consumir aceitunas, pepinillos o remolacha encurtidos, entre otras variedades, favorece la flora intestinal, desintoxicando el organismo y activando el metabolismo, además de facilitar la digestión y controlar la diabetes.

Asimismo, este tipo de alimentos aportan vitaminas y minerales, mejoran el sistema inmunológico y favorecen la absorción de grasas. Por caso, la remolacha evita el envejecimiento celular, es una gran fuente de hierro y vitamina C, además de promover la generación de glóbulos rojos. Por su parte, los pepinillos son ricos en vitamina A, B y C y gracias a su alto contenido de fibra natural es un alimento ideal para saciar el hambre.

Gran variedad de productos encurtidos, en Rioverde Con más de 45 años de trayectoria en la elaboración y conservación de encurtidos vegetales como el pepinillo, cebollitas, guindillas, ensaladas y aceitunas, Rioverde es una empresa enfocada en respetar los sabores tradicionales a través de productos innovadores y sostenibles. De esta forma, busca satisfacer no solo los gustos y necesidades de sus clientes, sino también garantizar la máxima calidad de todos sus procesos para lograr encurtidos con pocos aditivos, bajos en sal y con función probiótica.

En este aspecto, sus aceitunas Manzanilla rellenas de Anchoa del Cantábrico son una de las novedades en lo que respecta a productos responsables con el medioambiente, ya que cuentan con certificado de pesca sostenible, el cual acredita el respeto de los hábitats.

Con materias primas de primera calidad, sometidas a análisis y controles desde las semillas hasta su recolección, Rioverde se ha convertido en una de las compañías líderes en el sector de los encurtidos.



