Manager in Motion aporta creatividad e innovación a las empresas

lunes, 29 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

En las organizaciones actuales, la innovación y la creatividad se han convertido en la solución fundamental.

Por esta razón, surge el perfil de interim manager, un ejecutivo experto en un área específica, dispuesto a ofrecer su experiencia al servicio de las empresas. La firma Manager in Motion, referente en este ámbito, conoce el impacto que la creatividad puede tener en el desarrollo de una compañía y en las ventajas competitivas de un negocio.

La creatividad como factor clave en un escenario económico complejo Tras la crisis generada por los conflictos actuales, algunas empresas necesitan reestructurarse y poner en marcha estrategias que potencien su desarrollo y competitividad en la realidad económica moderna. La creatividad ha cobrado una mayor importancia como factor crucial para optimizar los procesos financieros, gestionar la incertidumbre ante la crisis actual y aportar una ventaja competitiva de gran valor para una compañía. El interim manager está cualificado para actuar en este tipo de situaciones. Su trabajo como ejecutivo profesional y experimentado en un área determinada es encargarse de la gestión eficiente de las finanzas, dinamizar la tesorería, establecer nuevas estrategias económicas, capacitar a los empleados, afianzar el control de gestión y aportar y promover la creatividad y la innovación necesaria para lograr los mejores resultados. Sus capacidades y conocimientos ayudarán a crear las condiciones ideales para potenciar el crecimiento, la rentabilidad y el aumento del valor de un negocio.

El papel del interim manager creativo El interim manager es capaz de ofrecer habilidades complementarias que signifiquen un refuerzo puntual en las áreas que requieran ser optimizadas. Pero, además de eso, también está capacitado para encargarse de optimizar el desarrollo internacional, reestructurar procesos o también flexibilizar contratos. En otras palabras, un interim manager está preparado para ayudar a una organización a impulsar un área atascada y alcanzar su máximo potencial. La firma Manager in Motion está dedicada a ofrecer servicios de interim management. Su personal cualificado es capaz de ejercer funciones de liderazgo, a la vez que acompaña a los equipos empresariales en su crecimiento e incorpora nuevas habilidades para la resolución de retos. Como agentes externos y comprometidos con sus clientes, dándoles la capacidad de encontrar soluciones y tomar decisiones en momentos clave, sin perder el enfoque en los objetivos.

Manager in Motion es una empresa que representa una buena alternativa a la hora de contar con profesionales creativos y con experiencia para impulsar un negocio.



