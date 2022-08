¿Por qué el verano es el mejor momento para instalar placas solares?, por Soof

Las placas solares suponen una alternativa eficiente para aquellos interesados en disminuir su consumo energético y contribuir al cuidado del medioambiente. Durante el verano, estas placas alcanzan su máximo potencial, ya que sus sensores fotovoltaicos reciben una mayor cantidad de energía solar.

Es por este motivo que la compañía de soluciones energéticas limpias, Soof, sugiere a sus clientes instalar un sistema de placas fotovoltaicas en el verano, con el objetivo de aprovechar mejor la energía del sol durante estas fechas.

Incremento del coste de luz y olas de calor Es común que en el verano se aumente el consumo de energía eléctrica, ya que los usuarios utilizan de forma continua el aire acondicionado para mantener fresco el interior de su hogar u oficina. A pesar de esto, muchos optan por apagar el foco, ya que no cuentan con el recurso económico para solventar el incremento en la factura de la luz, la cual, además, ha presentado un aumento que no se veía desde hace más de 10 años.

Las olas de calor que ha experimentado el país en las últimas semanas, sumadas al desabastecimiento resultante de la crisis geopolítica derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, suponen un dilema para los usuarios de energía eléctrica. Por un lado, necesitan del aire acondicionado o de los ventiladores para mantener su hogar a una temperatura que no resulte peligrosa para los miembros de su familia y por el otro deben asumir un coste energético que, a día de hoy, alcanza un máximo histórico de 0.46 € kilovatio-hora. Es por estos motivos que las placas solares se han posicionado como una solución viable ante estas problemáticas, ya que su suministro energético no depende de la variación del precio de la luz o de las políticas empresariales de los operadores privados o públicos.

Equipos que aprovechan la energía del sol La electricidad producida por los paneles fotovoltaicos deriva, únicamente, de la cantidad de energía solar y del número de placas que el usuario decida instalar para proveer este servicio a su hogar. Además de independizarse del recurso suministrado por un operador, el usuario puede ahorrar en los costes de la factura de luz, en especial en verano, cuando este valor se incrementa hasta en un 44 %.

Todos los interesados en que su hogar u oficina se transforme en una edificación que funcione a partir de energías limpias, pueden contactar con los asesores de Soof y adquirir el grupo de placas solares que necesiten para garantizar su suministro eléctrico. Esta compañía cuenta con un servicio all in one que contempla la elaboración de presupuestos, la consecución e instalación de los equipos y los planes de financiación más apropiados para el bolsillo de sus clientes. Con este servicio, Soof espera que más personas opten por disminuir su huella de carbono a partir de sistemas de suministro que contribuyan al cuidado del medioambiente.