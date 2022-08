Anytime Fitness pone el foco en nuevas zonas de España para expandir su red

Uno de los principales líderes de fitness del mundo quiere ampliar su presencia en las comunidades autónomas de Valencia, Andalucía, Galicia y Madrid, donde busca locales para poder abrir nuevos clubes de su marca a través de un sistema de franquicias y donde ya está en negociaciones abiertas con inversionistas interesados ​​para unirse a la red.

Anytime Fitness, la cadena de gimnasios más grande del mundo, ha identificado nuevas zonas para su expansión en España, en las comunidades de Valencia, Galicia, Madrid y Andalucía. Zonas en las que ha abierto un proceso de búsqueda de locales, con el objetivo de abrir nuevos clubes de su marca, con franquiciados de su red o con nuevos inversores interesados en entrar a formar parte de la cadena.

“Tenemos capacidad y margen para crecer en toda España, y especialmente en las Comunidades Autónomas de Valencia y Madrid, donde ya contamos con varios clubes funcionando, en Andalucía, donde podemos ampliar sin ninguna duda nuestra presencia, y en Galicia donde aún no hemos entrado y donde, sin embargo, vemos un potencial real para que Anytime Fitness pueda implantarse con éxito”, asegura Alexis Sekulits, director de Expansión de Anytime Fitness Iberia.

Negociaciones abiertas Además de seguir seleccionando posibles locales para sus futuros clubes, el equipo de Anytime Fitness en España mantiene actualmente abiertas varias negociaciones con inversores y emprendedores que en las últimas semanas han mostrado su interés por unirse a la cadena.

Negociaciones que, de salir adelante, sumarían nuevos clubes a la red de Anytime Fitness España en los próximos meses. Actualmente, la cadena cuenta con 37 clubes operativos en todo el país, ubicados especialmente en Cataluña y en las zonas de Baleares, Valencia, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Cantabria.

“Anytime Fitness tiene un enorme potencial para ganar fuerza en España. El público respalda nuestro modelo y nuestra filosofía porque ofrecemos salud, calidad de vida y bienestar, entrenamientos adaptados y personalizados a la condición física, objetivos y exigencias de nuestros socios y la tecnología más puntera dentro y fuera de nuestras instalaciones. Sabemos que damos respuesta a lo que la gente quiere, aportando facilidades y ayudándoles con profesionales capacitados para guiarlos y acompañarlos en su camino hacia su mejor versión. Podemos crecer en toda España y estamos seguros de que vamos a lograrlo”, asevera Tim Devereaux, director general de Anytime Fitness Iberia.

¿Qué tipo de locales busca? Para la apertura de sus próximos clubes, Anytime Fitness busca locales que tengan una superficie de entre 350 y 700 metros cuadrados en poblaciones de al menos 30.000 habitantes. “Nos caracterizamos por ser gimnasios de proximidad y tamaño medio, lo que nos permite encajar en muchas ciudades grandes y medianas, así como en muchos de los municipios que las rodean”, matiza Sekulits.

“Tenemos el aplauso del público y de los inversores porque nuestro modelo de negocio gusta y se adapta a las tendencias actuales, donde se prioriza la personalización de los entrenamientos y la tecnología. Nuestro Coaching Model pensado para acompañar de forma personal y única a cada socio en su camino hacia un estilo de vida saludable, adaptando sus ejercicios y sesiones de fitness a sus objetivos, condición física, disponibilidad y preferencias nos hace únicos y diferentes”, matiza Tim Devereaux.

Próximas aperturas Para los próximos meses, Anytime Fitness tiene previsto incrementar su red de clubes en España con nuevas aperturas en las provincias de Barcelona, Lleida y Mallorca. Aperturas que se suman a las que la cadena ya ha protagonizado este año en Santander, Sant Adrià del Besòs y Santa Susanna (estas últimas en Barcelona).

“Hemos crecido y vamos a seguir creciendo, respaldando a nuestros franquiciados y ofreciendo a nuestros socios lo que sabemos que buscan. Un trato único y una experiencia fitness que va más allá de las paredes de nuestros clubes”, apostilla el director general de Anytime Fitness Iberia.

Tim Devereaux también recuerda que el respaldo que Anytime Fitness ofrece a sus socios y franquiciados coincide con el que la matriz de la compañía en Estados Unidos – Self Esteem Brands- da al mercado español. Un mercado en el que la multinacional tiene confianza y planes de futuro no solo con Anytime Fitness, sino con otras cadenas de su portafolio. Si sus planes se cumplen, en el medio plazo algunas de esas marcas -como Waxing the City, Basecamp Fitness o The Bar Method- podrían aterrizar en nuestro país.