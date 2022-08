People Time Sport, una nueva aplicación para organizar quedadas deportivas Emprendedores de Hoy

Cada vez son más las facilidades que las nuevas tecnologías aportan a las relaciones sociales. Un ejemplo de ello es la creación de plataformas y aplicaciones para reunirse de manera recreativa con personas con las que se comparten intereses.

En este sentido, People Time Sport es una nueva aplicación y red social de quedadas deportivas desarrollada en España y lanzada a nivel mundial el pasado abril. Nace de la necesidad de hacer deporte a la vez que se conoce gente. Pretende ser una herramienta para crear todo tipo de eventos, encuentros o competiciones deportivas, tanto para una participación reducida como multitudinaria, en el momento y lugar que el usuario desee.

Una aplicación y red social de quedadas deportivas People Time Sport ofrece la posibilidad de disfrutar del deporte en compañía de gente nueva. Según sus promotores, la aplicación dispone de más de 80 deportes divididos en 4 elementos. Usando estas opciones como base, los usuarios pueden crear cualquier tipo de encuentro deportivo o apuntarse a las propuestas de su interés, promovidas por otros.

Para participar en esta iniciativa, el usuario debe descargar la aplicación desde Google Play o la tienda de Apple y registrarse. Tras esto, tiene la posibilidad de crear un encuentro deportivo desde cero, añadiendo una breve descripción para que otras personas vean su propuesta y se unan si les interesa. De igual manera, los individuos pueden apuntarse a los encuentros que les llamen la atención, y recibirán un recordatorio en las horas previas a su inicio.

Asimismo, los fundadores de People Time Sport señalan los beneficios de usar la aplicación estando de viaje. Así, aunque el usuario esté en una zona donde no conozca a nadie, podrá continuar practicando deporte y haciendo nuevos contactos. Ocurre igual con aquellos que se muden de localidad y ya no cuenten con conocidos, con los que compartir un momento de recreación.

People Time Sport es segura y de confianza Los promotores de esta red social afirman que la aplicación es completamente segura, ya que no solicita fotos de los miembros, sino que recoge datos básicos como nombre real y correo electrónico. Esto posibilita hacer un seguimiento de los participantes del encuentro, del lugar y del momento en el que se va a llevar a cabo, sin que nadie se sienta demasiado expuesto. Además, la app cobra un módico precio para motivar la asistencia a los eventos en los que se haya realizado una inscripción.

Por otro lado, la aplicación cuenta con un sistema de evaluación para los organizadores de cada evento, para que estos puedan incrementar así su reputación con calificaciones acumulables y se vean recompensados por sus encuentros.

De esta manera, People Time Sport hace posible la organización de una quedada deportiva desde el teléfono móvil, al mismo tiempo que favorece la socialización entre las personas a través de la práctica de sus deportes favoritos en cualquier lugar del mundo.

Esta aplicación ya está disponible para descargar tanto en IOS como en Android.



