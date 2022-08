Cloud y transformación digital, las soluciones de Luce Innovative Technologies para optimizar las empresas de hoy Emprendedores de Hoy

La migración de datos a la nube es un proceso que supone una mejoría en la agilidad, seguridad, disponibilidad de datos y escalabilidad de los mismos en los sistemas de cualquier organización, ya sea pública o privada. Sin embargo, el método clásico de migración no proporcionará estos beneficios de una forma adecuada a menos que se trabaje en transformar los sistemas para sacar partido de verdad a la capacidad transformadora de la nube.

En la actualidad, es necesario utilizar otras soluciones de transformación digital que incluyan al cloud como pilar fundamental de la estrategia de evolución de las organizaciones innovadoras, como la desarrollada por la empresa Luce Innovative Technologies. Esta compañía ha creado una plataforma de servicios ejecutada en el cloud, que es óptima para solucionar los problemas de escalabilidad y flexibilidad que tienen actualmente los directores de tecnología en todas las compañías.

Una plataforma con múltiples ventajas para la evolución digital de las empresas En la actualidad, muchos negocios utilizan arquitecturas tecnológicas muy antiguas que impiden su evolución hacia nuevas tecnologías y procesos que puedan satisfacer las necesidades digitales que hoy en día demanda la sociedad.

Esto es lo que ha motivado a Luce Innovative Technologies a la hora de crear la plataforma de servicios; un asset que funciona como pieza clave para la transformación digital de toda la estructura de las entidades, utilizando los beneficios de la nube. Para lograr esto la plataforma está enfocada hacia la integración de los sistemas de una organización, con el fin de que todas las áreas de negocio tengan un flujo de datos entre ellas, permitiendo así su máximo aprovechamiento. Esta plataforma es escalable y completamente configurable para adaptarse a las necesidades específicas de cada organización. Además, es flexible y robusta permitiendo ejecutar dentro de la propia solución, tanto los procesos existentes como los nuevos, que marcarán una nueva arquitectura tecnológica en cada organización.

Beneficios del uso de la nube por la plataforma de servicios de Luce Innovative Technologies El uso de la nube para el funcionamiento de la plataforma de servicios de Luce Innovative Technologies impulsa y mejora ciertas ventajas que no serían posibles sin los beneficios que aporta el cloud. La interconexión de los sistemas de la organización en la plataforma permite tener acceso a la información de forma inmediata, conectando y haciendo interactuar los sistemas ya existentes en la organización con nuevos desarrollos, siendo capaz de generar eficiencias y sinergias entre todos los sistemas.

Además, esta plataforma ofrece ventajas como mayor velocidad en los procesos productivos y una importante reducción de costes de infraestructura en comparación con otras estructuras tecnológicas de amplio alcance. Por otro lado, su diseño permite la integración con las nuevas tecnologías, aplicaciones y soluciones de terceros para asegurar a la organización tener un sistema totalmente actualizado, con amplia compatibilidad, y que genere datos de negocio desde las diferentes fuentes de información que puede tener una organización.

La plataforma de servicios de Luce Innovative Technologies dispone ya de un caso de éxito demostrado en una reconocida compañía logística española. Su aplicación ha sido capaz de mejorar la experiencia de sus propios clientes, al integrar los procesos para dar respuesta en la capacidad y servicio que necesitan, y en el momento que lo necesitan. La plataforma de servicios, sirvió de base para corregir errores, mejorar el tiempo de respuesta del sistema ante la llegada de nuevos clientes y reducir el trabajo manual en cada uno de los procesos.

Luce Innovative Technologies ofrece una alternativa apropiada para modernizar la arquitectura tecnológica de cualquier organización de forma segura, rápida y sin complicaciones a través de una plataforma de servicios integral. Con su implementación, sin duda, las organizaciones dan un paso hacia la evolución y la actualización tecnológica.



