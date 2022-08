Adresles revoluciona la logística; envía cualquier cosa sin saber la dirección

Maletas, equipajes, objetos perdidos, regalos, paquetes, compras… Es posible enviar lo que se quiera de un punto a otro de la geografía mediante adresles, conociendo solo el número de teléfono de la otra persona.

La versatilidad de los casos de uso ha llevado a miles de personas y empresas a utilizarlo para su propio interés abriendo nuevos canales de venta, permitiendo servicios premium o facilitando devoluciones a la par que protege la privacidad del cliente.

Adresles, o también, address less: «sin dirección» ¿Es necesario saber la dirección para enviar algo? Esta fue la pregunta que provocó el nacimiento de adresles, o mejor dicho, de «address less» que significa «sin dirección». El objetivo es poder enviar algo sin conocer la dirección postal. Solo se necesita el teléfono de la persona a la que se quiere enviar.

No más teclear direcciones, no más errores, no más formularios interminables en el proceso de compra. Solo con saber el número es suficiente.

Un servicio ágil donde una persona pueda enviar lo que quiera de un punto a otro en dos clicks, donde se facilite que un repartidor venga a recogerlo, accesible a todo el mundo y a un precio imbatible.

Adresles revoluciona los envíos Mario Iñiguez, CEO de adresles.com, ayuda a entender las razones por la que adresles duplica mes a mes sus clientes: “Adresles es un servicio que facilita la logística a los usuarios de a pie y a las empresas. En un principio fue concebido como una manera fácil de enviar de un punto a otro mediante un número de teléfono. Como una especie de Bizum para envíos donde no necesitas saber la cuenta bancaria del otro y solo necesitas su número de teléfono. Solo que aquí en lugar del número de cuenta, es la dirección postal. Pronto nos dimos cuenta escuchando a nuestros clientes de que los casos de uso se contaban por miles. Sabíamos que habíamos dado con una necesidad en el momento que los clientes y grandes empresas llamaban a nuestra puerta. Por este motivo, en adresles hemos ido un paso más allá: adresles no solo tiene en cuenta la logística, sino también el pago de los productos en un click. Si lo deseas puedes comprar y enviar de forma ágil”.

Darse de alta en adresles es fácil y gratuito En primer lugar, se debe entrar en adresles vía web o app y crear una cuenta totalmente gratuita donde el registro se completa en 1 minuto como particular, o con el número de teléfono de la empresa.

Al entrar en la app o vía web, se debe elegir el número de teléfono al que se quiere enviar el objeto y elegir su tamaño, que determinará el coste del envío. Se dará opción de elegir quien paga el envío, si el emisor o el receptor.

La persona a la que se le envía el objeto recibirá en su móvil un SMS donde se le indica que se le está intentando enviar algo. En este momento escribirá la dirección de entrega, que puede variar si por lo que sea no se encuentra en ese momento. No es necesario saberlo. Esa persona lo escribirá, de manera que se reducen las devoluciones drásticamente.

Si acepta el envío del objeto, se efectuará la transacción y un mensajero se acercará cuando se estime conveniente a recogerlo, por ejemplo, al negocio, aunque podría ser en otro lugar.

El paquete no es necesario que tenga etiquetas ya impresas para enviar. Tampoco se debe ir a ningún lugar para enviar el paquete, lo recogen donde se marque.

En 1 a 4 días hábiles se tendrá el producto en la dirección de entrega. Variará en función de la urgencia.

Algunos ejemplos donde adresles ya está siendo utilizado: hoteles Miles de hoteles reciben a cientos de miles de clientes al año y adresles puede ayudarles de manera doble: con la gestión de objetos perdidos o con el envío de maletas de sus clientes como servicio premium.

De hecho, la Asociación Española de Directores de Hostelería es ya partner y recomienda a sus afiliados el uso.

Objetos perdidos y hoteles El cliente llama preguntando por el objeto perdido y el hotel desea devolverlo. Dichas devoluciones sin adresles requieren mucho trabajo. Si el cliente llama, deben tomarse todos los datos para enviárselo si presentarse en el establecimiento no es posible. También es importante asegurarse de que esos datos son correctos a la hora de enviarlo y que no venga devuelto.

Por otro lado, es necesario gestionar el envío: pedir a personal de la empresa que se tome el tiempo y esfuerzo en imprimir una etiqueta para el envío, llamar al servicio de mensajería o paquetería tipo correos, GLS, DHL, meterlo en una caja… Asimismo, se tiene que pagar el envío y solicitar que el cliente pague de vuelta por el coste de envío de ese material o, si no, asumirlo.

Sin embargo, con adresles la gestión del envío de los objetos perdidos en hoteles es sencilla. El cliente llama y el hotel registra su número. El hotel envía el objeto perdido con solo el número de teléfono del cliente sin saber su dirección postal. Un mensajero recoge el objeto perdido o maleta donde marque el hotel, sin imprimir etiquetas. El hotel elige quién paga el envío: si lo asume o lo paga el receptor.

Envío y recepción de maletas y equipajes en hoteles Cada vez son más clientes los que piden el envío de sus maletas directamente al hotel o a casa.

No importa si se viaja en coche o en avión. Cargar con la maleta todo el viaje es muy pesado, innecesario, incómodo y caro.

Las aerolíneas no lo ponen fácil, aplican costes cada vez más elevados para cualquier tipo de maleta, se tienen problemas al pasar por seguridad, deben cargarlas arriba y abajo y si es un viaje en familia, gestionar las maletas de los más pequeños.

Por ese motivo, cientos de hoteles permiten enviar y recibir con adresles el equipaje. Es un valor añadido para el cliente y a un coste menor que otros sistemas. Por ejemplo, actualmente enviar una maleta grande cuesta 13,90 €.