Katanamart ofrece un amplio catálogo de uniformes de artes marciales

miércoles, 24 de agosto de 2022, 11:14 h (CET)

El keikogi, también llamado dogi, es el uniforme que usan los practicantes de artes marciales japonesas. Fue desarrollado por Jigoro Kano y se introdujo inicialmente en la práctica de judo a partir de 1907. Sucesivamente, se incorporó en otras artes tradicionales como el karate, el kendo y el aikido.

Quienes buscan uniformes de artes marciales pueden encontrar buenas opciones en Katanamart. En esta tienda online disponen de una amplia gama de ropa para iaido, judo, karate, ninjutsu y otras artes marciales.

Uniformes para iaido y ninjutsu En cada arte marcial, el keikogi recibe un nombre específico. Para crearlo, se añade al nombre del arte marcial la terminación “gi”, que significa uniforme. Por ejemplo, en karate son llamados karategi y en judo, judogi.

Al igual que la mayoría de uniformes de artes marciales, el iaidogi y el ninjutsugi se componen de tres elementos que pueden variar en grosor y calidad. Uno de ellos es el uwagi, una chaqueta sin botones que, en general, está confeccionada con algodón, lo que le da mucha resistencia y bastante rigidez.

El cinturón, que recibe el nombre de obi, una pieza de tela doblada varias veces a lo largo y que, tradicionalmente, da dos vueltas a la cintura y se ata al frente, a unos centímetros por debajo del ombligo. El color de este está vinculado al aprendizaje y al desarrollo del arte marcial en el practicante y varían según deportes, federaciones y estilos.

Por último, está el pantalón, denominado zubon. En varias artes marciales, como el iaido, es común que este elemento se reemplace por la hakama, un pantalón amplio y con pliegues que parece una falda.

En el caso particular del ninjutsu, lo más recomendable es usar el Shinobi Shozoku, tradicionalmente llamado traje ninja. Estos son ligeros, comunes y simples para que el alumno pueda practicar la habilidad de escapar, escalar o luchar siempre que sea necesario.

Todos estos uniformes de artes marciales son elaborados por Katanamart, con telas de gran calidad.

Otros uniformes de artes marciales disponibles en Katanamart En Katanamart no se limitan a la elaboración de uniformes para iaido y ninjutsu, sino que se extienden a otras artes marciales, prestando especial atención a las características requeridas por cada una.

Para los practicantes de judo, ponen a disposición varios modelos de judogis. La característica particular de estos es su grosor o gramaje. La tela empleada para su elaboración es más gruesa, rígida y fuerte, por lo que puede aguantar los tirones y movimientos bruscos. El karategi, también encontrado en esta tienda, se fabrica con tela ligera pero resistente, para soportar los duros entrenamientos sin restringir la movilidad del deportista.

Visitando la página web de la empresa es posible explorar en su catálogo de productos y escoger los uniformes que mejor se adaptan al arte marcial de cada cliente.



