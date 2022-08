Just Property Finders expone las principales tendencias del mercado inmobiliario actual Emprendedores de Hoy

El mercado inmobiliario ha empezado a experimentar una nueva dificultad que está afectando a este sector. Tras haber mostrado una considerable recuperación durante y tras la pandemia, la falta de oferta ante la demanda actual y el incremento del Euríbor amenazan con hacer la situación aún más compleja, especialmente para los compradores.

Ante esta realidad, quienes quieran comprar o vender una vivienda necesitarán la ayuda de especialistas inmobiliarios como los de la agencia Just Property Finders. Con la carta de servicios de estos expertos dispondrán de un amplio asesoramiento financiero en el que le ayudará a encontrar la mejor hipoteca que se adapte a cada caso en particular. Mientras que los servicios prestados a los vendedores se les asesora para adquirir la mayor rentabilidad que permita el mercado.

El mercado inmobiliario europeo comienza a sufrir los efectos de la inflación Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el junio pasado la compraventa de inmuebles había subido un 18,8 %, respecto al mismo mes en 2021. Sin embargo, el INE también ha mostrado que, en términos mensuales, este tipo de operaciones en junio han caído en un 3,4 % respecto a mayo. Esto se debe fundamentalmente a dos factores: la inflación y encarecimiento de las hipotecas, provocado por la subida del Euríbor, así como también de los tipos de interés.

De hecho, expertos aseguran que el efecto Euríbor sobre el mercado inmobiliario se verá reflejado en precios al alza, que en lo que va de año ya se sitúa en un 8,4 % y que se estima que siga subiendo, cambiando así el panorama según lo que marque esa elevación.

A todo esto, hay que sumar que el stock de la vivienda en las principales ciudades de España, incluyendo Mallorca, se ha reducido considerablemente, mientras que la demanda cada vez es mayor. Este desajuste ha contribuido también a que el mercado inmobiliario actual tenga una tendencia al alza que, posiblemente, no pare a corto plazo.

Lo que recomiendan los expertos inmobiliarios con base en las tendencias del mercado de hoy Just Property Finders es una empresa inmobiliaria con más de 10 años de trayectoria en el mercado. Como parte de este mercado, la compañía entiende muy bien a lo que se enfrentan los compradores y vendedores de inmuebles ante este escenario. Por esta razón, la recomendación principal para quienes deseen comprar una casa es que lo hagan cuanto antes, dado que los precios seguirán subiendo y luego será más costoso. También es recomendable hacerlo con una hipoteca de interés fijo, que es una de las tendencias actuales, ya que las de interés variable en este momento son las más afectadas por la subida del Euríbor, creando una gran incertidumbre a medio y largo plazo.

En cuanto a los vendedores, deben saber que el promedio de días para la venta de una vivienda se ha prolongado. Por tanto, una manera de asegurar una venta efectiva a corto plazo y con los mejores beneficios es trabajando con la asesoría de expertos inmobiliarios.

Just Property Finders ofrece sus servicios de consultoría inmobiliaria y una gama de servicios que hará que tanto compradores como vendedores puedan lograr sus objetivos, a pesar del complejo momento que vive ahora mismo el mercado inmobiliario.



