La evolución en la industria de los videojuegos ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años.

Las inversiones destinadas a fomentar el desarrollo de videojuegos crecieron significativamente en España durante este año, debido a la gran aceptación que tienen entre niños, jóvenes y adultos.

Las innovaciones en videojuegos 2022, cuentan con mejores diseños, mecánicas y narrativas atrapantes, a las que se puede acceder desde Wakkap. Esta tienda online de videojuegos físicos, está creada por jugadores, para jugadores, de forma tal que sea más fácil acceder a nuevos juegos para Play Station, Switch y Xbox Series o One.

Todas las novedades de videojuegos en Wakkap La tienda oficial centrada en videojuegos concentra más de 500 opciones de entretenimiento para todas las plataformas más populares de España. No solo se pueden comprar de forma online los mejores juegos de la historia, sino que también se accede a las últimas novedades de cada mes. Entre ellas, se destaca el reemake del aclamado videojuego The Last of Us Parte I para PS5 o el exitoso Saints Row.

Los nuevos videojuegos para Xbox Series y Xbox One, como el Fórmula1 2022 y el Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge están disponibles en la tienda de Wakkap ¡Y para Switch cuentan con una reposición en exclusiva de Bayonetta 2+1! Estos y cientos de videojuegos más, se pueden adquirir a través de plataforma, para recibirlos de forma física en el domicilio en menos de 48 horas hábiles.

Los beneficios del comercio electrónico de Wakkap, radican en la facilidad para encontrar una amplia variedad de videojuegos a través del filtro de búsqueda que segmenta por producto, por plataforma, por nombre, por precio y por disponibilidad. A su vez, todos los artículos exclusivos, nuevos y clásicos, pueden abonarse con distintas modalidades de pago, como PayPal, tarjeta de crédito, pago aplazado o contra reembolso.

¿En qué consiste la plataforma? La pasión de los aficionados por los videojuegos dio origen a este comercio electrónico bajo la premisa de ser “una plataforma honesta y transparente”. Estos valores se predican a partir de la utilización de modalidades de pago seguras y el seguimiento de los envíos, para garantizar compras exitosas.

Con el objetivo de reforzar la comunidad de jugadores, Wakkap brinda posibilidades a todos los usuarios de comprar juegos nuevos y de segunda mano. La adquisición de videojuegos nuevos, cuenta con garantía del vendedor y del fabricante, mientras que los de segunda mano, son protegidos por la plataforma, ya que Wakkap devuelve el dinero en caso de que llegue en mal estado.

La comunidad también puede adquirir videojuegos con descuento a través del Plan Renove, que consiste en intercambiar videojuegos propios, valorados por expertos de la industria, por cualquier producto de la tienda, a un precio reducido.

En este sentido, Wakkap está creciendo como una opción fiable y económica de adquirir videojuegos para todas las consolas, además de merchandising, mangas y productos exclusivos de la industria.